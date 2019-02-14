Gün sevginin…

Mustafa ÖZSOY

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü… “Seni Seviyorum” cümlesi dudaklara nakarat gibi dolanacak bu güzel sevgi gününde…

Bu sevgi gününün kutlanmasına vesile olan Valentine bu sözleri yaşadığı yıllarda kim bilir hangi özel anlamlar yükleyerek söylüyordu. Elbette sırf bir insana duyulan aşk değildi kastettiği; doğayı, canlıları, dünyayı, Tanrıyı sevmekti. Öyle geniş geniş anlamlar yüklenen, yüklendikçe derinleşen bir kelime: Sevgi…

Hatıralara duyulan sevgi ya da hayallere… Tüm canlılara, hele de insanlara… Evet insanlara… Roma Katolik Kilisesi’nin St. Valentine adlı bu din adamı, sevgiyi vurgularken hiç kuşku yok ki hümanizme hizmet etmeyi arzulamıştı…

St. Valentine’in yüreğinde taşıdığı büyük aşk sayesinde kutlanmaya başlayan “Sevgililer Günü”, kanaatimce işte derinliğinde yatan bu hümanist sevgiyi yüreklere aşılamayı da nispeten başardı. Öyle ki günümüzde dünyanın hemen hemen tüm ülkeleri bir günlüğüne de olsa yüreklerinin atışına kulak kabartıp aşktan, sevgiden söz edebiliyor. Geriye ise yılın diğer 364 gününde bu duygunun değerini yaşatmak, diğer kötü duygular karşısındaki üstünlüğünü ve kutsallığını kavramak kalıyor. Sanırım bu mertebeye erişmek için dünyanın zamana ihtiyacı olacak. Umalım da bu süre az olsun… İnsanların gönül yolu en kısa zamanda daha çok sevgiden geçsin…

Yine de konu sevgi olunca ben özüme dönerek düşünmekten alamıyorum kendimi. Ve elbette birçoğumuz gibi Mevlana’nın ölümsüz sevgisi düşüyor aklıma: “Kim olursan ol… Gel… Ne istersen ol… Yine gel… Hangi mezhepten, hangi meşrepten olursan ol yine gel.”

İşte sevginin büyülü gücü… İnsana hangi zamandan, dinden, dilden, ülkeden olursa olsun aynı güzellikte ve derinlikte sözler söyletebiliyor. St. Valentive ve Mevlana örneğinde olduğu gibi…

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Konuyu evrensellikten ülkemize çevirdiğimizde de durum farklı değil. Bugünün özü sevgiden, gönüllerden sorulacak… Çiftlerin bu çok özel günü için ülkemiz otelleri, barları, restoranları ve elbette mağazaları günler öncesinden hazırlıklarını yaptı ve tamamladı.

İşte bu sayede “Sevgililer Günü” bu yıl da en güzel şekilde kutlanacak. Gün için özel programlar, renkli organizasyonlar en özel bir titizlikle hazırlandı. Üst düzey restoranlar, oteller, barlar, diskolar, müzikli mekanlar “Sevgililer Günü” ve akşamı için birbiriyle rekabet halindeler.

Üst düzey mekanlarda, 5 yıldızlı otellerde yine ünlü sanatçılar, özellikle önümüzdeki hafta sonu çiftlere aşk şarkılarını söyleyecek.

Ülkemiz restoranları ve barlarında ise bu gece, yani Sevgililer Gününün tam tarihinde yine bizim, ülkemizin sanatçıları kucaklayacak aşkı ve romantizmi. Birçok mekanımızın bu özel gün için hazırladığı birbirinden özel programlar aşkın ve sevginin gönüllerden gözlere ve sözlere ulaşmasını sağlayacak.

Diğer taraftan sevgililerin, sevdiklerine layık olabilmek, sevgi derecelerini göstermek için hediye seçiminde ne kadar titiz davrandıklarını söylemeye gerek yok…

Hafta içinde mağazalardaki hareketlilik bunu en büyük kanıtı. İlginç hediyelerin satışları arttı.

Kuyumcuların da öyle… Ya çiçek buketleri… Güller… En masum, en anlamlı hediyeler çiçekler. Ama bunların da üstünde bir çift kelime:

“Seni seviyorum.”

Aslında her zaman, hatta bir ömür boyu söylenen, söylenmesi gereken, içten, yürekten gelen iki sözcük.

Ayrıca şunu da belirtmeliyim; bugünün Havadis ailesi olarak bizler için apayrı bir anlamı da var. Sevgi ve bundan doğan coşkulu duyguları çizmeye çalıştığımız bu özel gün onuncu yılını dolduran Gazeteniz Havadis’in sevincini ve gururunu da yaşadığı gün…

Dün akşam Eziç Lefkoşa’da başta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, spor, sanat ve daha nice camiadan seçkin davetlilerle, kalabalık halk kitlesinin buluştuğu bir organizasyonla 10. yıl dönümümüzü kutladık. Havadis’in bu etkinliğinin böyle bir sevgi gününe tesadüf etmesi ise, bu kutsal duyguyu, sevinci ve gururu daha da artırıyor bizler için.

İşte bu duygularla tüm sevgililerin “Sevgililer Günü”nü kutlarken, tüm okurlarımıza da bir kez daha sevgilerimizi iletiyoruz. Yolumuz sadece böyle günlerde değil, her daim sevgiden geçsin…