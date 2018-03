Gün sevgililerin

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Dudaklardan tek çıkacak cümle “Seni Seviyorum” olacak.

Yüzyıllar önce Valentine bu sözleri söylediği zaman, kim bilir hangi duygular içindeydi.

Belki de düşünceleri çok geniş, çok daha kapsamlıydı. Büyük bir olasılıkla din sevgisi de vardı. Bir din adamı olması, St. Valentine, yani Aziz Valentine olarak bilinmesi, bu olasılığı güçlendiren nedenlerin başında gelir.

Roma Katolik Kilisesi’nin St. Valentine adlı bu din adamı, sevgiyi vurgularken, herhalde din sevgisi ile yetinmemişti. İnsanların dine karşı sevgisinin yanında, birbirlerine karşı olan insani sevgilerini de ön plana almıştı. St. Valentine’in başlattığı ya da onun adına başlatılan “Sevgililer Günü”, önemini dinsellikten çok, hümanist yaklaşımından almaktadır.

Nitekim, bu özel gün, din ya da mezhep ayırmadan, dünyanın hemen hemen tüm ulusları ve halkları tarafından kutlanmaktadır. Çünkü sevgi evrenseldir. Tüm insanlığın ortak noktasıdır.

St. Valentine’in düşüncelerini ve sevginin kutsallığını, yüzyıllar sonra Mevlana daha açık, daha güzel ve daha evrensel bir biçimde ortaya koymuştu.

İnsan kitlelerini derin felsefesine, sevgi dergahına davet ederken kullandığı şu sözler ne kadar çarpıcı:

“Kim olursan ol… Gel… Ne istersen ol… Yine gel… Hangi mezhepten, hangi meşrepten olursan ol yine gel.”

Bu genel çağrının altında sadece halk kitlelerinin aralarındaki inanç, sevgi ve bağlılık değil, aynı zamanda evrensel ve insani bir duygu olan bireyler arasındaki sevgi de vardır.

*** ***

Çiftlerin bu çok özel günü için ülkemiz otelleri, barları, restoranları ve elbette mağazaları günler öncesinden hazırlıklarını yaptı ve tamamladı. İşte bu sayede Sevgililer Günü” bu yıl da en güzel ortamlarda kutlanacak. Gün için özel programlar, renkli organizasyonlar en özel bir titizlikle hazırlandı. Üst düzey restoranlar, oteller, barlar, diskolar, müzikli mekanlar “Sevgililer Günü” ve akşamı için birbiriyle rekabet halindeler.

Üst düzey mekanlarda, 5 yıldızlı otellerde yine üst düzey sanatçılar, bu akşam ve çoğunlukla önümüzdeki hafta sonu sevgili çiftlere aşk şarkılarını söyleyecek.

Ülkemiz restoranları ve barlarında ise yine bizim, ülkemizin sanatçıları kucaklayacak aşkı ve romantizmi. Birçok mekanımızın bu özel gün için hazırladığı birbirinden özel programlar aşkın ve sevginin gönüllerden gözlere ve sözlere ulaşmasını sağlayacak.

Diğer taraftan sevgililerin, sevdiklerine layık olabilmek, sevgi derecelerini göstermek için hediye seçiminde ne kadar titiz davrandıklarını söylemeye gerek yok…

Hafta içinde mağazalardaki hareketlilik de bunu kanıtladı. İlginç hediyelerin satışları arttı.

Kuyumcularında öyle. Ya çiçek buketleri… Güller… En masum, en anlamlı hediyeler çiçekler. Ama bunların da üstünde bir çift kelime:

“Seni seviyorum.”

Aslında her zaman, hatta bir ömür boyu söylenen, söylenmesi gereken, içten, yürekten gelen iki sözcük.

Bugünün Havadis ailesi olarak bizler için apayrı bir anlamı da var. Sevgi ve bundan doğan coşkulu duyguları çizmeye çalıştığımız bu özel gün ve haftada, dokuzuncu yılını dolduran Gazeteniz Havadis’in sevincini ve gururunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu akşam Lefkoşa’da Bedesten’de üst düzey ve seçkin davetlilerle, kalabalık halk kitlesinin katılımıyla yıl dönümümüzü kutlayacağız. Havadis’in bu etkinliğinin böyle bir sevgi haftasına tesadüf etmesi ise, bu sevgi, sevinç ve gururu daha da artırmaktadır.

İşte bu duygularla tüm sevgililerin “Sevgililer Günü”nü kutlarken, tüm okurlarımıza da bir kez daha sevgilerimizi iletiyoruz.