Gün Havadis ödüllerinin ve alkışların

Mustafa ÖZSOY

Yıllardır bu sayfalardan siz değerli okurlarımıza, dikkat kesilmeye değer haberleri, olayları ve yaratıcılıkları sıcağı sıcağına taşıyoruz. Bu bizim yıllara yenilmeyen, hatta zaman akıp gittikçe daha da yücelen gururumuz ve onurumuz… Ve işte tüm bu gururun ve onurun temel kaynaklarını onurlandırmaya geldi sıra. Yine ve yeniden… Çünkü onların takdire şayan çabaları olmasa, alkışı hak eden üretimleri ve başarıları olmasa hayat çok tatsız ve renksiz olurdu.

Onurluyuz… Havadis ailesi olarak değerlerimizi onurlandıracak olmanın onurunu yaşıyoruz… Hem de ikinci kez… Havadis Gazetesi adıyla kurumsal bir çerçevede ikincisini organize etiğimiz ödül töreni için heyecanım dorukta. Sizler için, yaşamın anlamına anlam katmak için, gazetemizin sayfalarına renk katmak için takip ettiğim kültür, sanat ve spor dünyasından öne çıkan isimleri onurlandırmak adına düzenlediğimiz görkemli ödül gecesi bu gece yine alkışları harekete geçirecek.

Gerek ben ve Havadis Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün gerekse Havadis ailesi olarak içinde bulunduğumuz yıla ve tüm yıllara damga vuran değerlerimizi taçlandırmak bizim için ayrı bir onur. Ne mutlu ki bu onuru bu gece, Vuni Palace Hotel’in mekan sponsorluğunda, Havadis Medya Grubuna yakışır bir organizasyonla Türkiye’den ve ülkemizden ünlü ve önemli isimler ile birlikte yaşayacağız.

“Havadis Ödül Töreni” yine bugüne kadar gerek şahsımın gerekse Havadis Medya Grubunun çok kez ödüle layık görüldüğü Türkiye’deki internet gazetecilerinin ödül törenlerinin bir emsalini teşkil edecek. Havadis, iş, sanat, medya ve spor dünyasından öne çıkan isimleri ödüllerle takdir edecek.

Yıl boyunca günü gününe takip ettiğimiz değerli sanatçıları, sporcuları, iş insanlarını ve modacıları ödüllendirmek adına Havadis ailesi olarak böylesi büyük bir organizasyonu ikinci kez düzenlemenin gururunu yaşamaktayız.

Spor, kültür ve sanat bir ülkeyi yücelten en önemli değerlerdir. Buradan yola çıkarak, medyanın bu alanlarda emek veren insanların yanı sıra onlara sponsor olarak destek veren başarılı iş insanlarının da ödüllendirmesi ve bunu kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine inanmaktayım. Bu bağlamda Havadis ekibi olarak bu gece, hak kazananları ödüllendirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Ne mutlu ki, ülkemizden değerler ağırlıklı olacak bu mutlulukta. Elbette Türkiye’den başarılı sanatçılarımız da var ödül alacaklar arasında. Ancak bu yıl ülke değerlerini daha çok yüceltmeye karar verdik. Onlar bizim sanatçılarımız ve sporcularımız. Herkesten önce bizim alkışımızı ve takdirimizi hak ediyorlar. İşte bunun bilincini taşıyan gazeteciler olarak onları en güçlü alkışlarla onurlandıracağız bu gece…

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Spor yazarı kimliğimden yola çıkarak bu ödüllerin sporla ilgili kısmının benim için ayrı bir yere sahip olduğunu söylemek isterim. Bu sebeple, büyük bir heyecanla düzenlediğimiz “Havadis Ödül Töreni” Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde altı yıl başkanlık yapan bir gazeteci olarak benim için ayrı bir anlam taşıyor.

Bilindiği üzere Atakom Ltd. sponsorluğunda her hafta haftanın futbolcusu, hakemi ve teknik direktörünü seçerek para ve plaket ödülleriyle onurlandırmıştık. Şimdi de bir yıllık analizlerimiz ışığında ödül gecemiz aracılığıyla yılın futbolcusu, hakemi ve teknik direktörünü seçtik.

Ve açıkladık. Unutmamalıyız ki heyecan, güzellik ve eğlence olmasa hayat çekilmez olur. Hele bizlere bu değerleri aktaran gazetelerimiz olmasa birlikten, bütünlükten, dolayısıyla insanlıktan bile söz edemeyiz. Bizler yeri geldiğinde eleştiririz. Yanlışları söyleriz. Elbette bunu daha iyisi, hatta en iyisi için yaparız. Ancak bu da bir gerçek ki en büyük erdem iyi olanı, güzel olanı takdir etmektir. Ne mutlu ki gün güzelliklerimizi takdir günüdür, alkışlama günüdür, onur günüdür ve de bunu siz değerli okurlarla paylaşma günüdür…