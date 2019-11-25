GG’den bu kadar

Fevzi BEYAR

Gençlik Gücü karlılaşması dikkate alınarak bir hafta önce bilerek görülen sarı kartlar Cihangir’i eksik bir kadro ile mücadele etmek zorunda bırakmasına karşın Cihangir, dört gol gibi açık bir skorla galip gelmesini bildi ve ‘zirve’ iddiasını sürdürdü…

Küme düşmeme savaşı vermekte olan Gençlik Gücü de bilerek(!) veya bilmeyerek görülen kartların sonucu olarak eksik bir kadro ile mücadele etmek zorunda kaldı dünkü karşılaşmada! Bu zorlanış nedeniyle O da rakibi gibi biri kaleci olmak suretiyle, sadece 4 yedek futbolcuyla sahaya çıktı.

FIFA 18 futbolcuyu az görerek kadroların 21 futbolcudan oluşmasını ön görürken, bizler, 15 futbolcuyu yeterli görüyoruz. Hala “dünyalı” olamadık mı dersiniz!

Zirveyi hedefleyip ilk devrenin lideri olma peşindeki Cihangir oyuna hızlı başladı. Sağlı sollu akınlarla Gençlik Gücü kalesine yüklenen Kırmızı lacivertliler, dirençli Gençlik Gücü savunmasını aşmakta zorlandılar. Bu zorlanış 61’nci dakikaya kadar sürdü. Eric Agyrei’nin ayağından gelen birinci gol, Yeşil beyazlıların direnci kırıp Teknik Direktörleri Hakan Sermaye’nin sinirlerini bozdu. Yardımcı hakem Emre Çevikdal ile gereksiz şekilde girdiği zıtlaşma kırmız kart görmesine, takımının sahipsiz kalmasına neden oldu. Bu durumu Hakan Hoca’ya yakıştırmadığımı ayrıca belirtmeliyim.

Gençlik Güçlü futbolcular ellerinden geldiğince iyi niyetle mücadele ettiler. Ancak güç ve yetenekleri bu kadar! Takımlarını sorumsuz davranışlarla eksik bırakanlar düşünsün demekten başka söyleyecek sözümüz yok bizim…

Dört as futbolcusundan yoksun mücadele etmek konumunda kalan Cihangir, rahat bir galibiyet elde ederek önümüzdeki haftalarda oynayacağı Mağusa Türk Gücü maçını şimdiden ajandasına almış görünüyor.

Bu yengiyle Yenicami’nin üzerine çıkıp MTG’yi yakından takip eden Cihangir, büyük hikâyesinin planlarını yapıyordur muhakkak! Cihangir, önümüzdeki haftalarda oynayacağı 4 maçın üçünü kendi sahasında oynarken tek deplasman maçını Türk Ocağı ile oynayacaktır. Bu görüntü ilk yarı için avantaj olarak nitelense de ikinci yarı için büyük dezavantaj olacaktır. Her şeye rağmen ilk yarının son iki müsabakaları TOL ve MTG karşılaşmaları, küçük köy için büyük hikâye niteliğindedir!

Müsabaka hakemi Ali Özer teknik olarak hata yapmadan müsabakayı tamamladı. Ne var ki hakemlerimizin genel değerlendirme hatası olan sarı kartlar değerlendirmeleri futbol oyun kuralının ruhuna uygun olarak gösterilmiyor ne yazık ki!

MHK’nın buna el atıp standart bir sarı gösterimini sağlamalıdır diye düşünüyorum.