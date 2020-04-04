Genç kadının imdadına LTB ekipleri yetişti

KKTC’de öğrenci vizesi ile ikamet eden genç kadın, KOVID-19 salgını nedeni ile cebindeki üç kuruş para ile ufak-tefek mutfak alışverişi yaptı ve eve kapandı.

Kadının mütevazı alışverişi onu ancak 10 gün idare edebildi. Beş parasız ve gıdasız kalan genç kadın, 5 gündür aç yaşıyordu. Günlerdir çaresizlik içerisinde kıvranan kadının kapısı nihayet dün çaldı. Kapıyı açan genç kadın karşısında LTB ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı. Elleri titreyerek yardım paketini alan kadın minnetini defalarca teşekkür ederek sunarken gözyaşları ve yaşanan o an LTB ekiplerini de ağlattı.

O duygusal anlar objektiflere yansıdı.