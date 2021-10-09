Gazimağusa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece 20:00 – 01:00 saatleri arasında Gazimağusa’da gece kulüpleri, kumarhaneler ve trafik denetlendi.

Denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve bahis evlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, 520 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 132 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi ve çeşitli suçlardan dolayı toplam 2 araç ise trafikten men edildi.