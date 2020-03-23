Futbolumuzda iz bırakanlar…

Gazetemizin bu sayısını futbolumuzda iz bırakanlara ayırmayı yeğledim…

Futbolumuzda iz bırakanları bir dergiye, gazetenin birkaç sayfasına sığdırmanın mümkün olmadığı hepimizin bildiği yalın bir gerçek! Elimdeki resim ve dokümanlarla bir değil on dergiye malzeme yapmağa yetse de biz ancak birkaçını kullanabileceğiz. Umarım ileriki sayılırda spor tarihimize damga vuran bu değerleri (futbolumuzda iz bırakanları) arşivlemeye devam edeceğiz.

Bu sayıdaki konuyu, sadece yazılarla değil, resim ve dokümanlarla zenginleştirmek istedim. Daldan dala konarak, yayınlayacağım resimleri alt yazılarla bütünleştirerek sizlere sunmayı uygun buldum.

Futbolumuzda iz bırakan takımların başını Çetinkaya Türk Spor Kulübü çekmesine karşın K.Kaymaklı’nın, Çetinkaya’nın en büyük rakiplerinden birisi olduğu da bilinen diğer bir gerçek. 1960 yıllarında filizlenen bu rekabet esintisi, Taksim Sahası’nın dolup taşmasına neden oluyordu. Mustafa Saffet, Yıltan Muslu ve Münür Çavuş gibi zamanın en ünlü hakemleri de bu karşılaşmalarda görev alıyordu…

Yakın geçmişte hakkın rahmetine kavuşan Üner Berkalp Hocamız, futbolumuzda iz bırakanların başında gelmektedir. Birçok kulüpte futbolcu ve Antrenör olarak hizmet veren Üner Berkalp Hocamız, bu resimde Türk Ocağı Limasol kimliğiyle Sarı Siyahlı takımı yönetiyordu. Yanı başında duran Kalfa ise bugünün değerli bir spor adamı…

Futbolumuzda iz bırakanların başında yukarıdaki resimde görülen bu ikili geliyor. Futbolculuk ve yöneticilikleri yanında ülkenin yönetilmesinde önemli görevler üstlenen Ahmed Sami Topcan ile Dr. Derviş Eroğlu Hüseyin Ruso Stadında oynanan bir Kupa finali öncesinde futbolumuzun sorunlarını irdelerken görülüyorlar…

Yukarıdaki resim; Kıbrıs adasının karakteristiğini yansıtan bir nesnedir. 1955 öncesi Türk ve Rum takımlarının birlikte mücadele ettiği liglerin adaletini, Kıbrıslı Türk hakemlerin sağladığının göstergesidir. Faik Müftüzade ve Ahmed Sami beylerin başını çektiği hakemlerimiz, özellikle Rum takımları tarafından aranan kişilerdi. Bilindiği üzere o devirlerde hakemleri Federasyon değil, ilgili kulüpler kendi aralarında anlaşarak maçı yönetecek hakemler saptanırdı!

Eski GSB Stadında (Gasibi) iki Rum takımı arasında oynanan müsabakayı Faik Müftüzade, Ali Sıtkı ve Mehmet Fikri (Katipoğlu) beyler yönetmişlerdi…

KTFF – KOP – FIFA görüşmelerin temelini atan üç Kıbrıslı Türk yukarıda görülen şahsiyetlerdir. KTFF’nin kurucusu, en uzun süre (32 yıl) Başkanlık yapan Ahmet Sami Topcan, zamanın Federasyon Başkanı Ömer Adal ve bir süre KTFF başkanı yapan ünlü hukukçu, zamanın Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan görülmektedir. En kenarda bulunan kişi ise toplantıların sekreterliğini yapan FIFA yetkilisidir.

Ülkemizin 1983 yılından beridir ‘Ambargolar’ altında olduğu hepimizin malumu! Buna karşın Futbol Federasyonu yetkililerimizin büyük uğraşları sonucu Karma’larımız (Milli Takımımız) birçok ülkede maçlar yapabilmiştir. Bunlardan birisi de İran’da gerçekleşen bir turnuvaya katılan yukarıdaki Milli Takımızdı…