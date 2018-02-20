“Evli adam” eski sevgilisini öldürüyordu

Kendisi ile barışmayan eski kız arkadaşının evine girerek 145 promil alkol tesiri altında terör estiren evli ve bir çocuk babası Murat Öztürk aleyhindeki soruşturma tamamlandı

TEMİNATLA SERBEST: Evli ve bir çocuk babası Murat Öztürk, eski sevgilisinin evine giderek önce boğazını sıktı ardından yerde sürükleyerek darp etti. Bununla da yetinmeyen Öztürk, eski sevgilisinin aracına saldırdı. Mahkeme Öztürk’ü teminatla serbest bıraktı

Devrim DEMİR

Girne’de hafta sonu 145 promil alkol tesiri altında kendisi ile barışmayı ret eden eski sevgilisi 32 yaşındaki S.A.A.’nın evine girerek kadının önce boğazını sıkan sonra yerde sürükleyerek başında derin yaralar oluşmasına neden olan zanlı Murat Öztürk aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan 2 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Öztürkün yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ayrıca zanlının 150 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine karar verdi.

Önce boğazını sıktı, sonra aracına saldırdı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol mahkemede verdiği ifadede, zanlı Murat Öztürk’ün “Geceleyin Ev Açma”, “Kasti Hasar”, “Ciddi Darp”, “Yaralama” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Yağız Kol, zanlı Öztürk’ün 17 Şubat tarihinde saat 05.00 sıralarında 145 promil alkol tesiri altında kendisi ile barışmak istemeyen eski kız arkadaşının evine zorla girdiğini söyledi.

Kol, zanlının eve girmesi ile eski sevgilisinin boğazını sıkarak yere düşürdüğünü, müşteki S.A.A.’nın düşmenin etkisi ile başını koltuk kenarına çarparak derin yaralar oluştuğunu kaydetti.

Müştekinin korkarak aracı ile evden kaçtığını ve bu esnada zanlının da plakası tespit edilemeyen bir araçla peşine düştüğünü ifade eden Kol, zanlının müştekinin aracının önünü keserek aracı açmaya çalıştığını açamadığı için aracın camlarını patlatarak 2 bin TL hasar verdiğini söyledi.

Benzer suçu var

Kol, zanlının Ağustos ayında aynı şekilde ismi geçen müştekiyi darp ettiğini ancak, müştekinin polise ifade vererek mahkemeye gidilmesini istemediği yönünde beyanda bulunduğuna vurgu yaptı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Kol, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç’tan sert uyarı

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının polise giderek imza atmasını aksatması durumunda ve müşteki ile her hangi bir şekilde muhatap olması halinde teminatı ihlal ettiğini sayarak cezaevine göndereceği konusunda uyardı.