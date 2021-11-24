Evin 50 metre yanına havan topu düştü

Kalavaç köyünde bugün yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye havan topu. Can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Kalavaç köyünde evlerin bulunduğu bölgeyehavan topu. Can ve mal kayıbının olmadığı ifade edilirken, bombanın yerleşim yerine nasıl düştüğü sorgulanmaya başlandı.

Bölgede askerin atış yaptığı tahmin edilirken,polis soruşturma başlattı

Kalavaç köyünde yaşayan Adil Meraklı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla korku bir kez daha gündeme taşındı.

Meraklı paylaşımında şunlara yer verdi:

“Arkadaki Ev benim YUVAM.

Eşim ve sevdiklerimle birlikte mutlu,huzurlu ve barış içinde yaşamak en büyük gaylemiz..

Evime 50 metre mesafeye nerdeysa havlıya “BOMBA YANLIŞLIKLA DÜŞTÜ”

Can ve mal kaybı şuan için yok ..Bundan sonraki gunler için de garantisi yok..”