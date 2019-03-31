Esentepe’nin inancı..!

Süper Lig’in alt sıralarından kurtulmak isteyen Küçük Kaymaklı ile Esentepe’nin kritik mücadelesinde iki kez geriye düşmesine rağmen deplasmanda kazanan kırmızı-beyazlı ekip oldu.

Sağnak yağmur altında oynanan ve yağış nedeniyle kaygan bir zeminde top oynayan iki takım oyuncuları kıran kırana mücadele ettiler.

Bu karşılaşma öncesi, son haftaların iki başarılı takımı Küçük Kaymaklı , son dört maçında 3 galibeyet bir beraberlik alırken Esentepe 4 maçta 3 galibiyetle 9 puan toplamayı başardı.

İlk yarıda Küçük Kaymaklı rakibe oranla daha iyiydi. Topa daha çok sahip olurken özellikle orta sahada etkiliydi. Muhammed’in attığı golle öne geçen Kaymaklı defans hatasında kalesinde 15 dakika sonra beraberlik golünü gördü. Ancak yine ilk yarının başarılı ismi Muhammed’in nefis golü ile öne geçen ve ilk yarıyı önde kapatan Kaymaklı, , ikinci yarıda oyundan düştü ve oyunun kontrolünü rakibi Esentepe’ye verdi.

İlk yarıda orta sahada etkisiz olan kırmızı-beyazlılar ikinci yarıda bir başka hırsla oynamaya başladı. Kaan‘ın ilk yarının son dakikasında omuzu çıkmasına rağmen oyunda kalmak istemesi ve ambulansı bekletmesi, saha içinde kalıp 57.dakikada oyundan çıkıp hastane yerine yedek kulübesinde oturmayı tercih etmesi ise Esentepe’lilerin maça olan inancının bir göstergesiydi.

Esentepe’nin ani bir atağında Efosa’nın vuruşu Kaymaklı kalesine giderken sarı kartı olan Taner’in topa eliyle müdahale edip ikinci sarı kartı görüp oyun dışı kalması bir anlamada Esentepe’nin beraberlik golü ile birlikte rakibini de 10 kişi bıraktı. Beraberlik golü ile birlikte sahada rakibin 10 kişi kalmasından yaralanan Esentepe Yakup’un golü ile de öne geçmesini bildi.

Konuk ekip, özellikle genç Şükrü’nün sağ kanatta her topla buluşmasında Kaymaklı kalesinde etkili oldu. Zaten goller de Şükrü’nün etkili oyunundan geldi. Sağdan taşıyıp sola attığı toplarla üç golde sol kanattan geldi. Defansta Şahin ve sağ kanatta oynayan Mahmut’un yanı sıra yabancıları Jonior, Efosa ve orta sahada Kaan’ın katkısı büyüktü.

Esentepe bu galibiyetle birlikte Kaymaklı ile arasındaki puan farkını da bire indirirken, ikili averajda da rakibine üstünlük kurdu.

Kaymaklı’da yabancıların kötü bir gününde olması ve takımlarına hiç katkı sağlamamsı en büyük dezavantajları olurken, özellikle Bello önemli pozisyonlardan yararlanamadı. Genç Muhammed’in attığı iki güzel gol de yeşil-siyahlılara merhem olamadı . Oyunun ilk yarısında sarı kartı olan Tanem’in Esentepe’li Junior’a yaptığı sert harekete rağmen kart görmemesi de ilk devrede Kaymaklı’nın şansı idi. Kaymaklı’nın buna rağmen ikinci yarıda fizik olarak oyundan düşmesi yenilgiyi hazırlayan faktörlerden biriydi.

Karşılaşmanın hakemi Fehim Dayı, Küçük Kaymaklı futbolcusu Tanem’e ilk yarıda kartını gösterip oyun dışı bırakmadı. Karşılaşmanın 85’inci dakikasında da günün başarılı ismi Esentepeli Şükrü’nün de rakibine yaptığı sert hareketi de görmemezlikten geldi.

Sağanak yağmur ve kaygan zemine rağmen bize futbol zevkini yaşatan iki takımı da kutlarım.