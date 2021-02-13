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Erhürman: Özel sektörün, esnafın, işçilerin dayanacak gücü kalmadı
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke geneli kapanmanın uzaması esnafın, özel sektörün ve işçilerin dayanacak gücü kalmadığını ve “Ekonomik paket” te ise dişe dokunur bir şey olmadığını dile getirdi.
Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde
Kapanma uzuyor. Özel sektörün, esnafın, işçilerin dayanacak gücü kalmadı. “Ekonomik paket” te dişe dokunur hiçbir şey yok. Sn. Oktay’ın ziyareti konusunda yaratılan beklentilere rağmen, oradan da bu konuda bir şey çıkmadı.
Biz, aylar önce, harcama planı yapalım, düşük faizden borçlanalım dediğimizde kürsüden “asla” diye kükreyenler şimdi yüksek faizden iç borçlanmayı getiriyorlar gündeme. Harcama planını falan da konuşan yok! Ben bilirim, yaparım, olur anlayışıyla, yönetmeyerek, sağlığı da ekonomiyi de çökerttiniz. Adil paylaşımı esas alan doğru bir harcama planını ortaya koymadan iç borçlanmaya falan gidemezsiniz, bilesiniz!!!