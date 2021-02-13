Erhürman: Özel sektörün, esnafın, işçilerin dayanacak gücü kalmadı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke geneli kapanmanın uzaması esnafın, özel sektörün ve işçilerin dayanacak gücü kalmadığını ve “Ekonomik paket” te ise dişe dokunur bir şey olmadığını dile getirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde

Kapanma uzuyor. Özel sektörün, esnafın, işçilerin dayanacak gücü kalmadı. “Ekonomik paket” te dişe dokunur hiçbir şey yok. Sn. Oktay’ın ziyareti konusunda yaratılan beklentilere rağmen, oradan da bu konuda bir şey çıkmadı.