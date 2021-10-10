Erhürman: Derhal bir açıklama yapmak zorunda olduğunuzun farkında mısınız?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden Ali Kişmir’in Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’ye giriş yapamaması ile ilgili bir paylaşımda bulundu

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

Bu kez de Ali Kişmir… Hakkında “giriş yasağı” bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’ye giriş yapamadı. Nedenine dair bilgisi yok; oysa bu Ali Kişmir’in en temel hakkı. Her konuda, her fırsatta açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı da, bu konuda doğrudan sorumlu olan Dışişleri Bakanlığı da, Başbakanlık da bir kez daha suskun.

KKTC yetkili makamları Kıbrıslı Türklerin seyahat özgürlüğünü ve herkesin çok önemli olduğunu her fırsatta söylediği Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye ilişkilerini yakından ilgilendiren bu konuda konuşmayacaksa hangi konuda konuşacak?!!