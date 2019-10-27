Emmanuel fark yaratıyor

Merit Alsancak Yeşilova Çetinkaya mücadelesinde sahada fark yaratan oyuncu topa son vuruşlardaki başarısıyle Emmanuel olmuştur. İlk golde çabukluğunu ikinci golde de topa güzel vuruşuna şahit olduk. Takımının 3 puan kazanmasında büyük katkı sağlamış oldu. Takım olarak dün iyi futbol oynayıp kazanmayı bildiler. Önce topa sahip oldular. İyi top çevirdiler organize oldukları ataklarda tehlikeli ataklar gerçekleştirdiler. Buldukları iki gol de bunun neticesinde oldu. Sol kanat savunma oyuncusu Vakkas iyi toplar taşıdı. Burak iyiydi. Hücumda pozitif yönden iyi işler yaptı. Top ayağına çok iyi yakışıyor. Burak topa sahip oldu mu ayağından topu almak dün çok zordu. Frides orta sahada oyunu organize eden oyuncuydu. İyi yönetti. Merit Alsancak Yeşilova takım olarak rakibe baskı yaratıp Çetinkaya’ya iyi top oynatmadı ve haklı bir galibiyet elde etti. Çetinkaya yine kötü bir oyun sonrası kaybetmeyi hak eden taraftı. Maç kötü giderken penaltı kazanan taraf Çetinkaya vuruşuı gole çeviremedi ve bir laf vardır kendi ipini kendi çekti. Oyun içi organizasyonunda oyuncuların sahaya yayılış şekli yanlıştı. 3 stoper ve 2 kenar defansla oyuna başlandı. Takım ister istemez geriye yaslanarak top oynadı. Orta sahada ve hücumda başarırsız oldu. Çetinkaya iki farklı mağlupken kenar yönetim oyuncu değişikliği ve organizasyonunda değişikliğe gitti. Benim düşüncem geç kalınmıştı. Tunç’u oyundan aldı. Serkan orta sahada başarısızdı. Allen ile stopere aldı. Batuhan’ı sağ kanat savunmaya geçti. Penaltıyı buldular. Kaçan penaltı Çetinkaya’nın maçta sonunu getirdi. Çetinkaya’da yanlışlıklar çok, gözümden kaçmayan bir şeyi yazmadan geçemeceyim. Saha içerisinde mücadele verirken oyuncuların yaşanan pozisyonu yorumlamasından bir an önce vaz geçilmelidir. Oyundan çok düşüyorlar farkında değiller. Yeni hocayla maça çıktılar. Sıfır puan elde var sıfır devam. Merit Alsancak Yeşilova kendi evinde işini iyi yaptı ve kazandı. Hakemler başarılıydı.