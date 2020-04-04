Yarım kalan liglerimizin tekrar başlayacağını konuştuğumuz bu günlerde, esas konunun liglerin başlayıp başlamayacağı konusundan çok; Takımlar arası adaletin zedelenip zedelenmeyeceği konusudur. Eğer siz, mevcut düzen, elde var olan futbolcularla değil de yeni transferlere, yeni kadroların oluşmasına olanak tanırsanız, dengeleri bozar, futbolun adaletine bomba koymuş olursunuz!

Cesur adam Hasan Sertoğlu’nun buna fırsat vermeyeceğine inanmakla birlikte, yabancı futbolcular konusunda yaptığı gibi aceleci davranıp yanlış yapmadan, uyarı görevimizi yapalım dedik!

Evet, adalet terazisinin kulplarını elinde bulunduran yetkililere seslenip ‘Adalet Terazisi’ni’ tutan elleriniz, titremesin çağrısını yapmak istedik! Titremsin ki herkes hakkıyla şampiyon ve/veya küme düşmekten kurtulsun.

Evet, bu yıl maalesef özellikle Süper Ligimiz heyecansız geçti. Mağusa Türk Gücü şampiyonlukta yalnız kaldı. Bunun yanında küme düşmeme mücadelesi veren takımlarımız azımsanmayacak sayıda! İşte bu takımların hakkını korumak, biz ve siz yetkililere düşen başlıca görev olmalıdır. İşte bunun için ellerinizin titrememesine özen göstermelisiniz.

Evet, birçok takımızın tuzu kuru, bundan sonra oynayacakları müsabakalar ‘Angaya’dan’ öte bir şey ifade etmez. Ne var ki bu virüs belasını fırsat bilerek futbolun durdurulmasını, bu sezonun yok sayılma çabalarına ‘Adalet’ adına dur demeliyiz…

Futbolumuzun geleceği, ekonomi, statüler konuları yeni sezon öncesi konuşulacak konular! Pek tabii hep birlikte tartışacağız ama önce hak hukuk adalet…