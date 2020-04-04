Köşe Yazarları

Elleriniz titremesin!

4 Nisan 2020
Fevzi Beyar
Fevzi Beyar

Yarım kalan liglerimizin tekrar başlayacağını konuştuğumuz bu günlerde, esas konunun liglerin başlayıp başlamayacağı konusundan çok; Takımlar arası adaletin zedelenip zedelenmeyeceği konusudur. Eğer siz, mevcut düzen, elde var olan futbolcularla değil de yeni transferlere, yeni kadroların oluşmasına olanak tanırsanız, dengeleri bozar, futbolun adaletine bomba koymuş olursunuz!

Cesur adam Hasan Sertoğlu’nun buna fırsat vermeyeceğine inanmakla birlikte, yabancı futbolcular konusunda yaptığı gibi aceleci davranıp yanlış yapmadan, uyarı görevimizi yapalım dedik!

Evet, adalet terazisinin kulplarını elinde bulunduran yetkililere seslenip ‘Adalet Terazisi’ni’ tutan elleriniz, titremesin çağrısını yapmak istedik! Titremsin ki herkes hakkıyla şampiyon ve/veya küme düşmekten kurtulsun.

Evet, bu yıl maalesef özellikle Süper Ligimiz heyecansız geçti. Mağusa Türk Gücü şampiyonlukta yalnız kaldı. Bunun yanında küme düşmeme mücadelesi veren takımlarımız azımsanmayacak sayıda! İşte bu takımların hakkını korumak, biz ve siz yetkililere düşen başlıca görev olmalıdır. İşte bunun için ellerinizin titrememesine özen göstermelisiniz.

Evet, birçok takımızın tuzu kuru, bundan sonra oynayacakları müsabakalar ‘Angaya’dan’ öte bir şey ifade etmez. Ne var ki bu virüs belasını fırsat bilerek futbolun durdurulmasını, bu sezonun yok sayılma çabalarına ‘Adalet’ adına dur demeliyiz…

Futbolumuzun geleceği, ekonomi, statüler konuları yeni sezon öncesi konuşulacak konular! Pek tabii hep birlikte tartışacağız ama önce hak hukuk adalet…



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Ne virüsmüş

Ne virüsmüş

1 Nisan 2020
Photo of MEYDANI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ…

MEYDANI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ…

1 Nisan 2020
Photo of “ONLARLA BİRLİKTE ÖLELİM!”

“ONLARLA BİRLİKTE ÖLELİM!”

1 Nisan 2020
Photo of Her Kriz Nasıl İnsanlar Olduğumuzu Hatırlatır Aslında

Her Kriz Nasıl İnsanlar Olduğumuzu Hatırlatır Aslında

1 Nisan 2020
Photo of ARTIK HEM DEĞİŞMELİ HEM DEĞİİTİRMELİYİZ!

ARTIK HEM DEĞİŞMELİ HEM DEĞİİTİRMELİYİZ!

1 Nisan 2020
Photo of KADERİMİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN TAM FIRSAT…

KADERİMİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN TAM FIRSAT…

31 Mart 2020
Photo of “MASKELİ BALO”

“MASKELİ BALO”

31 Mart 2020
Photo of KÖŞEMDEN: SÖZÜNÜ ETTİKLERİM…

KÖŞEMDEN: SÖZÜNÜ ETTİKLERİM…

31 Mart 2020
Photo of KUTSAL KAVGAMIZ…

KUTSAL KAVGAMIZ…

31 Mart 2020
Photo of İlgiyle okudum…

İlgiyle okudum…

30 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı