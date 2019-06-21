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Eller Göçmenköy’e uzanacak

21 Haziran 2019

YARDIM KONSERİ YARIN GECE:

“Bir El Uzat” ekibinin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına gerçekleştireceği etkinlik yarın gece yaşanacak. Etkinlikte ülkemiz sanatçıları Gizem Akbil, Sinan Güzen, Zeki Karahanoğlu, Gece Vardiyası, Eril Cambaz ve Hüseyin Karavezirler sahne alacak

 

“Bir El Uzat” ekibi Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yarın gece ikinci kez yardım konseri düzenleniyor. Yiyecek, içecek ve hediyelik eşya stantlarının da yer alacağı; gecenin sunuculuğunu Ayşe Karaca’nın yapacağı konserde; Gizem Akbil, Sinan Güzen, Zeki Karahanoğlu, Gece Vardiyası, Eril Cambaz ve Hüseyin Karavezirler gönüllü olarak sahne alacaklar.

Lefkoşa Göçmenköy Parkı’nda yarın gerçekleşecek olan konser 18.00-24.00 saatlerinde keyifli performanslara sahne olacak. Bir yandan eğlenirken diğer yandan da yardım eli uzatmanın tadı bir başka çıkacak.

 

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