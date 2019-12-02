Efsane ayağa kalkıyor, Kartal tökezliyor..!

Mustafa ÖZSOY

Ligde oynadığı 9 maçta “sıfır” puan çektikten sonra önce şampiyon adayları arasında yer alan DTB’ni sonra Lefke’den uzatmada galibiyeti kaçırıp bir puanla dönen Çetinkaya dün de şampiyonluk yarışındaki Yenicami’yi yenip son 3 haftada oynadığı karşılaşmalarda 7 puan topladı. Diğer yandan Yenicami ise, son oynadığı üç maçta sadece bir puan alabildi.

Şu bir gerçektir ki, Çetinkaya, ayağa kalktığı zaman neler yapabileceğini herkes çok iyi biliyor. Mehmet Bolkan’ın göreve gelmesinden sonra yeniden dirilen Çetinkaya, kendine geldi.

Yenicami’de Tansel’le başlayan, Hasan ile devam eden son olarak da idmanda sakatlanan Yannick’in de eklenmesi dar bir kadroya sahip olan Yenicami’nin daha da belini kırmış oldu. Tüm bunlara dünkü maçta önce Mehmet Altın, maç sonunda da kaleci Ercan’ın kırmızı kart görmesinin eklenmesi, Kartal’ın önümüzdeki haftalarda işini daha da zorlaştıracağa benziyor.

Karşılaşmanın henüz daha 14. dakikasında ani gelişen bir atakta ceza sahası dışında Mustafa Yaşinses’i, Farouk’un yere indirmesine kırmız kartını göstermeyen maçın hakemi Serhan Şimşek, oyunu devam ettirdi.

İlerleyen dakikalarda Çetinkaya’nın bir atağında Kaleci Ercan’ın hatası sonunda golü bulan Çetinkaya karşısında Yenicami, ilk yarının sonlarına doğru Abaka’nın etkili oyunu ve kaleyi zorlayan pozisyonlarına rağmen bir türlü beraberlik golünü bulamadı. Bu yetmezmiş gibi, karşılaşmanın hakemi Serhan hoca’nın ilk yarının son dakikasında bu kez Yenicami’nin atağında Allen Assogba’nın ceza sahası içinde elle oynadığı pozisyonu görmemezlikten gelmesi tuz biber oldu.

İkinci yarıda yine Çetinkaya daha istekli ve arzulu oynarken Yenicami’de Abaka’nın dışında etkili oyuncu neredeyse yok gibiydi. Sarı-kırmızılar Yenicami’ye fazla topla oynama şansı vermedi.

Bir de 64.dakikada Mehmet Altın’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi, Kartal’ın daha da belini kırdı.

Zaten sahada üstün bir futbol sergileyen Çetinkaya , oyunun tam hakimi oldu. Ve ikinci golü de bulmakta gecikmedi.

Daha iyi futbol oynayan Çetinkaya’da, sahanın iyilerinden olan ve yaptığı kurtarışlarla alkış alan genç kaleci Kani’nin 90.dakikada elinden kaçırdığı topla Yenicami golü ancak bulabildi.

Şu bir gerçek ki, Yenicami bu yenilgiye rağmen zirve yarışından sadece 4 puan geride. Ancak eline geçirdiği, liderle arasındaki puan farkını bire indirme şansını da kaybetti. Kartal, bu zirve yarışında devam etmek isterse devre arsında en az üç futbolcu takviye yapması gerekir.

Son bir şey daha, dar bir kadrosu olan Yenicami’den ikinci yarının başlarında önce Göktaş daha sonra da Fırat’ın alınması yanlıştı. Böyle bir düşünce varsa oyuna girecek olan futbolcuların sonucu etkileyecek futbolcular olması gerekirdi.

Karşılaşmanın hakemi Serhan Şimşek, dün kötü bir günündeydi. Ve iki tarafın da canını yaktı.