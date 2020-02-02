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Düşük tempolu bir maç

2 Şubat 2020
Metin Delideniz

Lider dün Göçmenköy karşısında çok rahat bir galibiyet aldı. İki yabancısından yoksun sahaya çıkan konuk takım adeta yürüyerek futbol oynamaya çalıştı.

İşin kötü tarafı lideri de buna alet ederek, zevksiz temposuz bir maç izlemek zorunda kaldık.

  1. dakikada gelen ilk golden 38. dakikaya kadar iki takım da sahada adeta keyif yaptı. Maçın her dakikası liderin kontrolünde olmasına kaşın, onlar da rakibi üzerine gidip tempoyu yükseltmedi.

Şahsi becerilerle buldukları net pozisyonları harcamasalar Göçmenköy’ü çok daha farklı bir skorla Lefkoşa’ya gönderebilirlerdi.

Baktılar gördüler ki rakipte birşey yok, onlar da vitesi boşa alarak maçı bitirdiler.

Skora bakıldığında farklı düşünebilirsiniz ama çekişmeli bir maç ortaya konulmadı. İlk gole kadar sergilenen tempo gol getirince ve rakibin de temposunu artıramaması MTG’nin işine geldi. Hem zorlanmadı. Hem de rakibini sınadıktan sonra tehlikeli olmadığının idrakı ile oyunu Göçmenköy gibi oynadı. Maç sonuna kadar kontrolu elinde tuttu.

Göçmenköy kaderine razı olmuş gibi bir oyun ortaya koyarak, mağlubiyeti hak etti. Tek şansları MTG kendilerine ayak uydurmayıp, vitesi yükseltse, tarihe geçecek bir yenilgi alabilirlerdi ve bundan kurtuldular.

Maç kadrosunda bulunan Uğur’un ısınma sırasında sakatlanması, Şenol’un kadroya dahil edilmesi zorunluluğunu getirdi. Şenol da bir gol, bir de asistle skora büyük katkı koydu.



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