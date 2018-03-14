14 Mart 2018

Türkiye

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    Hüseyin Başaran
    Türkiye

    Çirkin yorumlar Türkiye’yi birleştirdi…

    TSK-afrinn
    Türkiye

    TSK’dan Afrin açıklaması

    ercan yazgan
    Türkiye

    Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

    afrin-TSK-operasyon
    Türkiye

    TSK’dan Afrin açıklaması

    Halil Dağ
    Türkiye

    Türkiye’nin konuştuğu talihsiz olayda ikinci şok! Bu kez kızı düştü

    afrin-TSK
    Türkiye

    TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2872 oldu

    Akkuyu
    Türkiye

    Akkuyu’nun inşaatı Nisan’da başlayacak

    TSK-afrin-operasyon
    Türkiye

    TSK’dan Afrin açıklaması

    TSK-şehit
    Türkiye

    TSK: 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı

    TSK-zeytin-dalı
    Türkiye

    TSK’dan Afrin açıklaması

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