İtalya'da yarın yapılacak genel seçimde yaklaşık 51 milyon seçmen, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek. Yaklaşık 60 milyon nüfusa sahip İtalya'da 51 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenlerin yaklaşık 4,3...