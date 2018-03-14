14 Mart 2018

Avrupa

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İtalya yarın seçime gidiyor

 İtalya'da yarın yapılacak genel seçimde yaklaşık 51 milyon seçmen, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek. Yaklaşık 60 milyon nüfusa sahip İtalya'da 51 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenlerin yaklaşık 4,3...
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dimitris

Yunanistan’da mini kabine değişikliği

Yunanistan hükümetinde Ekonomi Bakanı Dimitris Papadimitriou'nun istifasının ardından mini kabine revizyonu yapıldı. Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, dün akşam iki bakanlık ve dört bakan vekilliğinde değişikliğe gidilen yeni kabineyi duyurdu. Çalışma Bakan Vekili olan eşinin aldığı...
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Kar ve Don Avrupa’yı olumsuz etkiledi

Avrupa genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve don, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İngiltere Meteoroloji Kurumu, ülkenin doğu ve güney bölgeleri, İskoçya ve Galler'i etkisi altına alan soğuk havanın bugün ve yarın adanın batı bölgeleri...
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Brüksel’de barınağa gitmeyen evsizler tutuklanacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir belediye, "Sibirya soğuklarının” etkili olduğu kentte barınaklara gitmeyen evsizler için tutuklama emri çıkardı. Etterbek Belediye Başkanı Vincent De Wolf, hava sıcaklığının -10 derecenin altına düştüğü kentte barınaklara gitmeyen evsiz kişilerin donma...
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berlusconi

Berlusconi’den “cumhurbaşkanlığına” yeşil ışık

İtalya'da muhalefetteki Forza Italia partisinin lideri ve eski Başbakan Silvio Berlusconi, iktidara geldiği takdirde, ülkede "cumhurbaşkanını halkın seçmesi için referanduma gidilmesi yönünde çalışacağını" belirterek, "Biz İtalyanların bizzat oy vererek, cumhurbaşkanını kendimiz seçmemizin zamanı geldi."...
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ingiltere-patlama

İngiltere’de bir binada patlama: 4 ölü, 4 yaralı

İngiltere'nin Leicester şehrinde bulunan bir binada, büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişinin tedavisine hastanede devam ediliyor. İngiltere'nin Leicester kentinde bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere...
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Air France çalışanları grevde

Fransız havayolu şirketi Air France çalışanlarının başlattıkları grev nedeniyle şirketin Fransa çıkışlı uluslararası uzun mesafe uçuşlarının yarısının iptal edildiği bildirildi. Fransız havayolu şirketi Air France çalışanlarının çalışma şartları ve maaş politikasını protesto için başlattıkları grev...
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Brüksel’de silahlı saldırgan paniği

Polisin güvenlik önlemi aldığı binada en az bir silahlı saldırganın bulunduğu iddia ediliyor Belçika'nın başkenti Brüksel'de, silahlı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polisin bir binayı kordon altına alarak özel operasyon düzenlediği belirtildi. Brüksel'deki emniyet kaynakları Sputnik'e...
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AB liderleri yarın Brüksel’de buluşacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek AB zirvesinde Avrupa Parlamentosu'nun (AP) gelecekteki yapısı, bir sonraki AB Komisyon Başkanlığı seçimi, kurumsal işleyiş, uzun dönem bütçe konuları ile Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum...
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AB Ülkelerinde yaz saati uygulaması kalkıyor…

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaz saati uygulamasına son verilmesi için hazırlanan bir karar tasarısı Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edildi. Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, AB genelinde her yıl mart ve ekim aylarının son hafta sonu...
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