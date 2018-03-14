Çin’de hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm verildi
Çin’de yoğun hava kirliliği nedeniyle başkent Pekin’de sarı, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde ise turuncu alarm verildi. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent Pekin’in yanı sıra...
Kuzey Kore’den “ABD ile görüşmeye açık olduğu” mesajı…
Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmelerde bulunmaya istekli olduğu bildirildi. Yonhap ajansının Güney Kore Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, PyeongChang şehrindeki Kış Olimpiyatları'nın kapanış...
Çin yeni yılı kutlamalarında 51 kişi öldü
Çin'de "Çuncie" (Bahar Bayramı-Yeni Yıl) için verilen bir haftalık tatilde havai fişek ve çatapatların neden olduğu yangınlarda 51 kişinin öldüğü bildirildi. Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin...
Çin’de yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 10 ölü
Çin'in güneyindeki Ciangşi eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi. Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Ningdu kasabasında yolcu otobüsü, seyir esnasında yoldan...
Hindistan’da bir düğünde patlama: 18 ölü
Hindistan’da bir düğünde meydana gelen patlamada 9 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısı 18’e yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Cuma günü bir otelde gerçekleşen...
Taylandlı kadın “özçekim” kurbanı oldu
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir kadın, arkadaşıyla tren istasyonunda özçekim yapmak isterken karşıdan gelen trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yerel basındaki haberlere göre, 24 yaşındaki kadın,...
Çin’den ABD’ye tepki
Çin Savunma Bakanlığı, ABD’nin dün yayınladığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi’ne tepki göstererek, bu ülkeye "soğuk savaş zihniyetini” bırakma çağrısı yaptı. Bakanlık Sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı...
Hong Kong’da Fil dişi ticareti yasaklanıyor
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde fil dişi ticaretinin 2021'e kadar tamamen yasaklanacağı bildirildi. BBC'nin haberine göre, Hong Kong'da mecliste yapılan oylamada, milletvekilleri fil dişi...
Tayland’da havaalanında yangın
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Khon Kaen Havaalanı'nda yangın çıktı. Yerel medyada çıkan haberlerde, Muang bölgesindeki Khon Kaen Havaalanı'nda çıkan yangın nedeniyle en az bin yolcunun tahliye edildiği...
Güney Kore’de hastanede yangın: 41 Ölü
Güney Kore'de bir hastanede çıkan yangında 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 70 kişinin yaralandığı bildirildi. Yonhap haber ajansı, ülkenin Güney Gyeongsang eyaletine bağlı...