14 Mart 2018

Amerika

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Beyaz Saray'da drone alarmı!
Amerika

ABD’den Kuzey Kore açıklaması

ABD Yönetimi, Kore yarımadasının nükleer silahlardan temizlenmesi gerektiğini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump yönetimi tamamen, kanıtlanabilir ve geri dönüşü olmayacak bir...
ABD-isveç-silah
Amerika

ABD’den İsveç’e 3.2 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'e 3 milyar 200 milyon dolar, Kuveyt'e ise 259 milyon dolar değerindeki silah satışlarını onayladı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan yazılı...
ABD Başkanı Trump
Amerika

Trump’tan “öğretmenleri silahlandırma” teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaleti Parkland bölgesinde bir lisede 17 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı üzerine öğretmenlerin silahlandırılmasının bu tür saldırılara karşı daha etkili...
ABD-çevre
Amerika

ABD’de çevreye zarar için rekor tazminat

ABD'nin Minnesota eyaletinde madencilik ve kimya endüstrisi şirketi 3M, kimyasal mamuller üreten fabrikasının çevreye verdiği zarar nedeniyle 850 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Eyalet...
Amerika

ABD’de donanmasından İstanbul Boğazı paylaşımı

ABD Deniz Kuvvetleri'nin Avrupa Gücü'nün Twitter hesabında İstanbul Boğazı'ndan geçen bir ABD savaş gemisinden çekilen fotoğraf kullanıldı. Fotoğrafta Avrupa'daki ABD donanma güçlerine bağlı "USS Carney"...
Trump
Amerika

ABD Başkanı Trump’tan FBI’ya sert eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili istihbaratı gözden kaçırdığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosu FBI'yı eleştirdi. ABD...
deprem
Amerika

ABD’nin Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem

ABD’nin Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Pasifik adaları Northern Mariana ve Guam Adası yakınlarındaki derinliği 10 kilometre olarak belirlendi.Deprem...
beyaz-saray
Amerika

Beyaz Saray’da kritik istifa!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanlarından Rob Porter, 2 eski eşinin kendisine "aile içi şiddet" uyguladığı suçlaması yöneltmesinin ardından görevinden istifa etti. stifasını...
Acela Express
Amerika

Tren ikiye bölündü!

ABD’de Washington’dan Boston’a 200 kilometreden fazla hızla hareket eden ulusal demiryolu şirketi Amtrak’a ait Acela Express yolcu treni ikiye bölündü. Bu kaza bir hafta...
B-52-bombardıman-uçağı
Amerika

ABD Taliban’ı B-52 bombardıman uçağıyla vurdu

NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapan ABD kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetindeki terör örgütü Taliban eğitim kampını B-52 bombardıman uçağıyla vurdu. Afganistan'daki ABD kuvvetlerinden yapılan...
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