ABD’den Kuzey Kore açıklaması
ABD Yönetimi, Kore yarımadasının nükleer silahlardan temizlenmesi gerektiğini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump yönetimi tamamen, kanıtlanabilir ve geri dönüşü olmayacak bir...
ABD’den İsveç’e 3.2 milyar dolarlık silah satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'e 3 milyar 200 milyon dolar, Kuveyt'e ise 259 milyon dolar değerindeki silah satışlarını onayladı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan yazılı...
Trump’tan “öğretmenleri silahlandırma” teklifi
ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaleti Parkland bölgesinde bir lisede 17 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı üzerine öğretmenlerin silahlandırılmasının bu tür saldırılara karşı daha etkili...
ABD’de çevreye zarar için rekor tazminat
ABD'nin Minnesota eyaletinde madencilik ve kimya endüstrisi şirketi 3M, kimyasal mamuller üreten fabrikasının çevreye verdiği zarar nedeniyle 850 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Eyalet...
ABD’de donanmasından İstanbul Boğazı paylaşımı
ABD Deniz Kuvvetleri'nin Avrupa Gücü'nün Twitter hesabında İstanbul Boğazı'ndan geçen bir ABD savaş gemisinden çekilen fotoğraf kullanıldı. Fotoğrafta Avrupa'daki ABD donanma güçlerine bağlı "USS Carney"...
ABD Başkanı Trump’tan FBI’ya sert eleştiri
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili istihbaratı gözden kaçırdığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosu FBI'yı eleştirdi. ABD...
ABD’nin Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem
ABD’nin Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Pasifik adaları Northern Mariana ve Guam Adası yakınlarındaki derinliği 10 kilometre olarak belirlendi.Deprem...
Beyaz Saray’da kritik istifa!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanlarından Rob Porter, 2 eski eşinin kendisine "aile içi şiddet" uyguladığı suçlaması yöneltmesinin ardından görevinden istifa etti. stifasını...
Tren ikiye bölündü!
ABD’de Washington’dan Boston’a 200 kilometreden fazla hızla hareket eden ulusal demiryolu şirketi Amtrak’a ait Acela Express yolcu treni ikiye bölündü. Bu kaza bir hafta...
ABD Taliban’ı B-52 bombardıman uçağıyla vurdu
NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapan ABD kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetindeki terör örgütü Taliban eğitim kampını B-52 bombardıman uçağıyla vurdu. Afganistan'daki ABD kuvvetlerinden yapılan...