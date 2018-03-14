14 Mart 2018

Afrika

En Son
nijerya-örgüt
Afrika

Nijerya’da 107 Boko Haram Örgütü üyesi öldürüldü

George-Weah
Afrika

Eski futbolcu George Weah Liberya Cumhurbaşkanı seçildi

George-Weah
Afrika

Eski dünya yıldızı devlet başkanı oluyor

Afrika

Mısır’da 3 ay süreyle OHAL ilan edildi

gana
Afrika

Gana’da öğrencilerin üzerine ağaç düştü: 20 ölü

1 dolarlık düğün
Afrika

1 dolara düğün yaptılar

Gambiya
Afrika

Afrika birlikleri Gambiya sınırında

fare
Afrika

Güney Afrika’da şoke edici bir vahşet

Afrika

Suriye’de çok kritik gelişme!

Afrika

Irak Parlamentosu’ndan Türkiye’ye küstah tehdit

12344 Sayfanın 1. Sayfası

ÇOK OKUNANLAR

© Copyright © 2017 Havadis Gazetesi | Tasarım: Baba Bilgisayar