Dört gol üç puan

Aynı puana sahip iki ekibin mücadelesinde deplasmanda Ülkü Yurdu’nu dört gol ile geçen Cihangir çok önemli bir üç puanın sahibi oldu. Bir kırmızı kartın çıktığı, bir penaltı kararının verildiği maçta, özellikle Offor ve kaleci Raif maçın göze batan isimleriydi. Bir gol atan ve bir de asist yapan Offor, Ülkü Yurdu savunmasına oldukça zor anlar yaşatırken kaleci Raif ise yaptığı hayati kurtarışlar ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ülkü Yurdu ise maç boyunca Lawal’ın eksikliğini defansta hissetti. Bir de bunlara Mustafa’nın kırmızı kartının eklenmesi ve Felix’in de iyi gününde olmaması yenilgiyi kaçınılmaz yaptı.

Oyuna iyi giren ev sahibi ekip oldu. Maçın daha başlarında Felix ile önemli bir fırsat yakalayan Ülkü Yurdu kaleci Raif’i geçemedi. Oyunun ilk yirmi dakikalık bölümünde Ülkü Yurdu daha etkili görüldüyse de sonuca gidemedi. Daha sonra oyunda dengeyi kuran Cihangir, rakibinin üstüne etkili gelmeye başladı. Özellikle defans ardına atılan toplarla Offor’u pozisyona sokan deplasman ekibi bunda da başarılı oldu. Önce Offor, ardından Ali Öztürk’ün art arda gelen golleri ile Cihangir bir anda iki farklı skora ulaştı. Gollerin moral bozukluğunu hemen üstünden atan Ülkü Yurdu, Azat’ın kafa golü ile devreye umutlu girdi.

İkinci yarıya da atak giren ev sahibi ekip, beraberliği yakalayacak fırsatları bulmasına rağmen bunları değerlendiremedi. Eğer bu fırsatlar gol ile sonuçlansaydı maçın gidişatı daha değişik olabilirdi. Maçın kırılma anı ise Ülkü Yurdu futbolcusu Mustafa’nın Offor’a yaptığı hareketten sonra direkt kırmızı kartla oyun dışı kalması oldu. Bu dakikadan sonra oyunun ibresi tamamen Cihangir’e döndü. Önce Salih, ardından penaltıdan Ertan farkı bir anda üçe çıkaran golleri kaydettiler. Kalan bölümlerde başka gol olmayınca, dört gol atan Cihangir üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Maçın hakemi Mehmet Malek ise özellikle Ülkü Yurdu aleyhine verdiği penaltı kararı ile ev sahibi ekibin büyük tepkisini çekti.