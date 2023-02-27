Doğan-MTG maçını Necati Özsoy yorumladı

Süper Ligin 18.haftasının önemli maçında lider Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği’nin konuğu oldu. Penaltı, kırmızı kartlar, tartışılan pozisyonların olduğu maçı Doğan 2-0 kazanmayı başardı. Girne’ye yenilgisiz lider gelen MTG tam 25 hafta sonra mağlup oldu.

Doğan yönetimi aldığı karar ile maça girişte kadınlar hariç herkesten giriş ücreti alarak Şampiyon Melekler anısına katkı yapılacak açıklaması maça ayrı bir anlam kattı. Bir diğer anlamlı davranış da Doğan futbolcularının seremoniye kadar MTG tarafından yapılan anı formalarını giymeleri idi.

İlk devrede 2 takım da savunma güvenliğini bozmadan, topa hakim olup pozisyon üretmek istediler. Bunu MTG daha çok başarsa da net pozisyonları Doğan buldu. İlk devrede Billy takımı adına net pozisyonu gole çeviremedi. MTG atağında ise ceza sahasına ortalanan topa ters vuran Salih çikonun topu kendi kalecisi Ozan’da kaldı ve talihsiz bir pozisyonda Ozan golü önlemiş oldu. İlk devrede gol olmadı.

İkinci devrenin basında Doğan yine net pozisyon yakaladı. Halil Turan’ın şutunda Ünal topa çizgide müdahale yaparak net golü önledi.

Daha sonra Doğan çok adamla savunma yapıp, kontra atakta Billy ve Halil ile pozisyon aradı.

MTG baskısı devam ederken Doğan pozisyon buldu. Billy’nin bir şutunda Ufuk 2 hamlede topu önledi. Bu pozisyonda Doğukan istemeden de olsa Ufuk’un eline bastı ve Ufuk maça devam edemedi. Genç kaleci Ferhat’a görev düştü.

Doğan teknik direktörü Turan Altay bu dakikadan sonra Tansel ve Faruk’u oyuna alarak hücum gücünü yükseltti.

80.dakikada Doğukan’ın büyük hatasında MTG gole yaklaştı. Doğan savunması arkasına atılan topta Pote kaleci ile karşı karşıa kaldı. Net pozisyonda Pote topu dışarı vurdu. Bu pozisyon MTG’nin maç boyunca yakaladığı en net pozisyondu. MTG adına 90.dakikada Arif’in şutunda da gole yaklaşıldı ancak sonuç alınamadı.

Doğan, savunmada Ahmet Sönmez, Emin ve Yusuf ile MTG forvetinin pozisyon bulmalarına engel olmayı başardılar.

10 dakikalık oynanmamış süresinin başlaması ile maçta goller, kartlar havada uçuştu. MTG ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edilince penaltı kazanıldı ve penaltıyı kaptan Ahmet Sönmez gole çevirdi. Golden sonra MTG beraberlik için risk alırken Doğan hızlı hücumlarla tehlikeli ataklar geliştirdi.

Bir pozisyonda soldan yapılan ortada Selim Saygı’nın kafa vuruşunda genç kaleci Ferhat’ın elinden seken top filelere gidince skor 2-0 oldu.

MTG 2-0’dan sonra da gol arayışlarına devam ederken bir orta alan mücadelesinde yapılan faul sonrası saha içinde gerginlik yaşandı. Tansiyonun yükselmesi ile hem DTB hem de MTG oyuncularına kırmızı kart çıktı. Doğan’dan Selim Saygı ve Mustafa Kemal Atlar, MTG’den ise Bünyamin Ayaz kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Maçın hakemi Kerem Eran’ın çaldığı penaltı düdüğü bence doğru karardı. Bazı faul ve ikili mücadelelerde çaldığı ve çalmadığı düdükler ile her iki takım tarafından itirazlar alsalar da skora etki edecek hata yapmadı.