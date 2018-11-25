Doğan istediğini aldı

Her iki takımında önemli eksikliklerinin olduğu karşılaşmada rakibini Ahmet Burak ile geçen Doğan Türk Birliği bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Mustafa BAHADIR

Ev sahibi Ülkü Yurdu ise bulduğu fırsatları değerlendiremeyince haftayı puansız kapamak zorunda kaldı.

Oyunu ilk bölümlerinde her iki takımda temkinli bir oyun ortaya koydu.

Karşılaşmanın ilk önemli pozisyonunu ev sahibi ekip buldu. Önce Joseph sonra da Mehmet Göktaş kaleciyi geçemeyince Ülkü Yurdu öne geçme şansını kullanamadı. Konuk ekip ise özellikle İbrahim Çıdamlı’nın getirdiği toplarla etkili olmaya çalıştı. Nitekim bunların birisinde İbrahim’in ortasını iyi takip eden Ahmet Burak’ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gidince bu kez deplasman ekibi gol fırsatından yararlanamadı.

Devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ilk önemli fırsatı yine Ülkü Yurdu bulmasına rağmen Joseph kaleci Cem’i geçemedi.

Bu yarıya daha derli toplu başlayan Doğan rakip kalede daha fazla görülmeye başladı.

Bunun sonucunda kaleci Erdoğan’ın Ahmet Burak’a müdahalesi ile penaltı kazandı. Atışı Ahmet Burak kullandı. Erdoğan’dan dönen topu yine bu futbolcu tamamlayarak takımını öne geçiren isim oldu. Golden sonra Ülkü Yurdu eşitliği sağlamak için rakip kaleye yüklendi. Azat’ın yan direkten dönen vuruşu eğer gol ile sonuçlansaydı, belki de maçın seyri daha değişik olabilirdi. Kalan dakikalarda her iki takımda gol için önemli fırsatlar yakaladılarsa da bunlardan sonuç çıkmadı. Maçı tek gol ile kazanan Doğan hem istediğini aldı, hem de rakibi ile puanlarını eşitledi.

Dünkü maçın kazanılmasında Kaleci Cem yaptığı kritik kurtarışlara, defansta Raheem yerinde müdahaleleri ve etkili futbolu ile İbrahim Çıdamlı Doğan’da öne çıkan isimlerdi.