Doğan gece antremanı yaptı

Yeni Boğaziçi kendi sahasında maç kaybetme uğursuzluğunu yener düşüncesiyle Doğan Türk Birliği ile olan maçını gece oynamak istedi. Bence çok doğru bir karar almadı. Çünkü Doğan Türk Birliği gece maçlarına alışkın bir takım. Teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu bir ekip. Zemin de güzel. Hal böyle olunca ortaya da bu skor çıktı. Oyunun geneline bakıldığında Doğan Türk Birliği de tempolu bir oyun oynamadı. Nedeni ise başlama düdüğü ile oyunu kendi yarı alanında kabul eden bir rakip vardı. Daha 7. dakikada gelen gol baskılarını artırmaya yetti. Ancak tempo yine düşüktü. 20. dakikada Yeni Boğaziçi’nin penaltı golü ile beraberliği yakalaması, kendilerine rakibinin üstüne gitme cesaretini verdi. Ancak bu da kısa sürdü. 35. dakikada gelen 2. Doğan golünden sonra maç sonuna kadar Yeni Boğaziçi ne yaptığını bilmeyen bir oyun ortaya koydu. İkinci yarıya Doğan Türk Birliği yine belki tempoyu yükseltmeden başladı. Ama bu kez rakibinin tehlikeli olmadığının idrakine vararak kısa ve ayağa paslarla 5 gol daha bulup, farklı bir galibiyet aldı. Yeni Boğaziçi takımı maçın başından sonuna kadar hemen hemen rakip kaleye organize bir atak düzenleyemediği gibi çok rahat paslaşan rakip oyunculardan top çalmaya çalıştı. Hafta içinde teknik direktör olarak takımın başına geçen Mehmet Kemaneciler ilk maçında aldığı bu mağlubiyetle kötü bir hoşgeldin sürprizi ile karşılaştı. Doğan Türk Birliği akşamki maçta biraz vites yükseltip, etkisiz olan rakibinin üstüne biraz daha gitse belki de sahadan tarihi bir farkla ayrılabilirdi. Yeni Boğaziçi takımında stoper olarak oynayan Keita’nın 4 sarı kart cezalısı olması nedeniyle oynamaması, defans hatalarının daha çok olmasına neden oldu. Akşamki maçta Doğan Türk Birliği takımı çok güzel bir gece antremanı yaptı.