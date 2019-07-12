KıbrısManşet

Denizde aile faciası: 3 ölü, 1 kayıp

12 Temmuz 2019
boğulma

Denizde aile faciası: 3 ölü, 1 kayıp. Bugün saat, 18.30 sıralarında Kaplıca – Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (E-48), Filiz Katırcı (K-40), Merve Katırcı (K-18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamlarını yitirmiştir.

Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (E-12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Denizde bulunan Mert Katırcı (E-17)’ya ise henüz ulaşılamamış olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

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