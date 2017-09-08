Demirhan’da zincirleme kaza

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerindeki Demirhan Bölgesi’nde bugün saat 13:00 sıralarında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Fatma Akdur (K-59) yönetimindeki PH 580 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru sağ şeritten dikkatsizce seyrettiği sırada aynı istikamete doğru sol şeritte seyreden Ulaş Solakay (E-38) yönetimindeki MP 869 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan Ulaş Solakay yönetimindeki araç yolun sol tarafında bulunan ağaca çarptı. Bu esnada yine çarpmanın etkisiyle savrulan Fatma Akdur yönetimindeki araç da yine aynı yöne doğru seyreden Ümit Yalın (E-27) yönetimindeki LH 036 Z plakalı araca çarparak yolun sol tarafından çıkmak suretiyle Şehitoğlu Hırdavat isimli iş yeri önündeki malzemelere çarptı.

Yoldan çıkan LH 036 Z plakalı araç ise savrulmanın etkisiyle başka bir ağaca çarptı.

Polisin verdiği bilgiye göre, kaza sonucu hafif yaralanan üç araç sürücüsü ve PH 580 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zalihe Akdur (K-36) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.