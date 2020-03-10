Damat, kaynanasına silah çekti

Lefkoşa’da ikamet eden Serdar Şengül, annesi ile tartışan kayınvalidesini silahla tehdit etmek suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da kayınvalidesini silahla tehdit ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Serdar Şengül dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Güral Kırcalılar, zanlı Serdar Şengül’ün “Kanunsuz ateşli silah”, “Korkutmak maksadıyla silah taşıma”, “Şiddet kullanma tehdidi” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Kırcalılar, 08 Mart 2020 tarihinde bir işletmede zanlı Serdar Şengül’ün annesi ile tartıştığı gerekçesiyle kayınvalidesi N.Ö’ye tasarrufunda bulundurduğu ateşli silahı korkutmak amacıyla masaya iki kez vurup, “Senin sonun fena olacak” deyip, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Güral Kırcalılar, zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ve polise oyuncak bir silahı verdiğini ancak şikâyetçinin farklı bir silahı tarif ettiğini belirtti. Kırcalılar, soruşturmanın devam ettiğini ve ateşli silahın arandığını belirterek, zanlının soruşturma için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi