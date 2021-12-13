Covid-19 nedeniyle 3. can kaybı

KKTC’de covid-19 nedeniyle bugün üçüncü can kaybı yaşandı. Toplam can kaybı 121’e yükseldi.

KKTC’de covid-19 nedeniyle bugün üçüncü can kaybı yaşandı. Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 68 yaşındaki Seçkin Sönmez hayatını kaybetti.

Seçkin Sönmez, öldürüldükten dört buçuk sene sonra 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan 40 Yaşındaki Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunuyordu. Cezaevinde COVID-19 olan Seçkin Sönmez, Lefkoşa Pandemi Hastanesine kaldırılmış, yoğun bakım servisine alınmıştı.

Sönmez’in ölümüyle ülkede covid-19 nedeniyle can kaybı 121’e yükseldi. Son bir haftada (06-13 Aralık 2021) 11 kişi covid-19’a yenik düştü.