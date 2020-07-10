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Cilt bakımında dikkat etmeniz gerekenler

Nuray Kibrit yazdı...

10 Temmuz 2020
Cilt bakımı

İlk adımımız süt: İyi bir bakım her zaman iyi bir temizlikle başlar .Temizlik işlemi yaparken dikkat edeceğimiz hususların ayrıntılarına ineceğiz .Geniz gözenekli siyah noktalı ve yağlı cilde sahipseniz ‘jel tarzı Temizleyici’ kullanmalı ve bu işlemden yüz ve ellerinizi sudan geçirmelisiniz. Ardından da jel tarzı temizleyiciyi cildinize yedirmeli ve birkaç saniye bekledikten sonar yüzünüzü durula malısınız.

Cildiniz kuruysa size süt kullanmanızı öneririm. Gözeneklerin içindeki suda ve yağda eriyebilen çözecek tarzda –su yağ karışımı bir emisyon olan süt, derinlemesine temizleme sağlar .

İkinci adımımız tonik: Tonik gözeneklerin içindeki ölü hücre arıkları ve çözülmüş kiri giderir. Gözeneği sıkılaştırır. Süt ve tonik ikilisi her mevsim her yaşta birlikte kullanılmak zorundadır. Çünkü bunlardan biri olmazsa diğerinin işlevi hiçbir işe yaramaz. Tonikler alkollü ve alkolsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Alkollü olanlar yağlı ve akneli ciltlere verilecek fazla yağı dengeler. Alkolsüz tonikler ise kuru ve hassas olgun ciltlere verilir.

Üçüncü Adımımız nemlendirici: Nemlendiriciler cildinizi koruyu kalkan vazifesi görür .Cildiniz su kaybını önler ,esneklik kazandırır yeni oluşacak kırışıklıkları önleyerek elastiki olmamızı sağlar. Makyaj için iyi bir Zemin hazırlarken onun yıpratıcı etkilerine karşı cildi korur. Cildimiz sürekli PH denilen nem –yağ dengesini sağlamaya çalışır. Nemlendirici içindeki etkin maddelerinde cildin bu dengeyi korumasına yardımcı olur .Ve su yönünden zayıflamış hücrelerde su sağlar .

Dördüncü adımımız  Gece kremleri: Gün boyunca yıpranan cilt akşam 23:00 -04:00 saatleri arasında yenileme sürecine girer. Gece kremleri nemlendiricilere kıyasla daha yoğun hazırlanır .Gün boyunca yıpranan cildiniz desteklenerek onarılır. Ve esneklik kazanmış olur .Gece kremleri 30 yaşından sonar kullanılır. Kısaca özetleyecek olursak güzel bir cilt için sabah ve akşam cildimizi temizler, Tonikler, gündüz nemlendiriciler ve akşam ise gece kremi süreriz. Ürün alırken “cilt yaşımıza” uygun ürünü seçmemizdir. Yirmi beş yaşındaki bir kişi Otuz beşinde gösterebilir yada otuz beş yaşındaki bir kişi yirmi beş yaşında gösterebilir.Bu nedenle Ürün alırken sadece rakamsal yaşa değil cilt yaşına da dikkat etmek gerekir .

 

 


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