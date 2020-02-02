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Cihangir zoru kolaya çevirdi

2 Şubat 2020
Mustafa Bahadır

Kendisi için zorlu görünen Baf Ülkü Yurdu deplasmanını üç golle geçen Cihangir, ikinci yarıdaki ilk galibiyetini alarak evine mutlu dönmeyi başardı. İki penaltı kararının çıktığı maçta ilk yarı iki,ikinci yarı da tek gol bulan Cihangir adeta zoru kolaya çevirerek  maçtan galip ayrılmasını bildi. Maç boyunca rakibine oranla çok daha etkili görülen deplasman ekibi, hak edilmiş bir galibiyet elde ederken, ev sahibi Baf Ülkü Yurdu sahaya istediği oyunu yansıtamayınca maçtan yenik ayrılmak zorunda kaldı.

Oyuna atak giren Cihangir, daha ilk dakikalarda penaltı kazandı. Atışı Musa kullandı, ancak kaleci Erdoğan  gole izin vermedi. Buna rağmen oyunda atak üstünlüğünü  elinde bulunduran Cihangir, özellikle  Musa ve  Joseph ile rakip kaleyi oldukça zorladı. Nitekim maç boyunca büyük hatalar yapan Baf Ülkü Yurdu defansı ikinci penaltının oluşmasına sebep oldu. Defansın ardına atılan topta Ali, ceza alanı içerisinde kaleci Erdoğan tarafında düşürülünce Cihangir ikinci penaltı atma şansını elde etti. Bu kez topun başına gelen Nurettin, topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderince  Cihangir öne geçmeyi başardı. İlk yarı boyunca  derinlemesine toplar ile defansın ardına sarkan Cihangir, günün başarılı ismi Joseph ile ikinci golü bularak oldukça rahatladı. BÜY ise defansında büyük açıklar vermesine rağmen, yine de farkı azaltacak pozisyonlar buldu. Ancak bu pozisyonları gol ile sonuçlandıramadı.

İkinci yarıya da atak giren Cihangir, Joseph ile farkı üçe çıkarma şansını kullanamdı. Fakat skor avantajını elinde tutan deplasman ekibi iyi top çevirerek, rakibinin etkili ataklar geliştirmesine imkan tanımadı. BÜY ise hatlar arasındaki kopukluğu bir türlü gideremeyince, rakibi karşısında organize olamadı. Maçın sonlarında Ali ile üçüncü golü bulan Cihangir, üç golle üç puanı almasını bildi. Dünkü maçın kazanılmasında Joseph, Musa ve Zihni öne çıkan futbolcular olurken, diğer futbolcularda ortaya koydukları mücadele ile galibiyette pay sahibi oldular.



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