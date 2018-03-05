GAÜ Çetinkaya cezalı olduğu için Cihangir’i, Üner Berkalp Stadında konuk etti. Maçta atılan tam dört gol vardı ancak 2-2’lik skorla sevinen olmadı. İki takımda kazanmak için çıktıkları mücadeleden birer puanla ayrıldı.

Zorluk derecesi yüksek müsabakada Cihangir üstün olan taraftı. Maça iyi başlayan, orta sahada rakibinden üstün olan, gol pozisyonu üreten ve iki farklı skoru da yakalayan Cihangir sonunu getiremedi ve iyi oyununu 3 puanla tamamlayamadı. Kazanılan topları iyi kullandılar. Kaptan Fırat oyuna iyi yön verdi. Bulmuş oldukları goller, hazırlanış bakımından güzel gelişen atakların sonucunda oldu. Organize ataklarda ceza sahası içinde gol pozisyonu ürettiler. Gol attılar. Gol kaçırdılar. Direkten dönen topları vardı. Oyunda her şey yolunda giderken gereksizce penaltıya sebep verdiler. Penaltı golle sonuçlandı. Fark bire inince savunmada daha dikkatli olmaları gerekirken, az adamla yakalanıp kalelerinde ikinci golü gördüler. Futbol öyle bir oyundur ki hataya yer yok. Cihangir’in oyuncuları maçı bitirmeden, kazandım düşüncesine kapılıp hata yaptılar ve maçı berabere tamamladılar. Toygar hocam, oyuna dahil ettiği oyunculardan verim alamadı. Özellikle Ali Öztürk ikinci devrenin başında oyuna dahil oldu. Performansı iyi değildi. Oyuncu değişikliklerinin takıma bir katkısı olmadı. Kolay galip tamamlayacağı bir müsabakadan kendi hatasından dolayı sahadan bir puanla ayrıldılar. Çetinkaya, etkili oyuncuları Eko ve Erdinç’ten yoksun bir mücadele verdi. Esin Sonay ve Serkan Önet riskli bir şekilde sakat sakat 11’de yer aldı. İkisi de oyuna devam edemediler ve yerlerine genç oyuncular Batuhan ile Mustafa Kemal dahil oldu. Müsabakaya iyi başlamadılar. Hatalı oyun oynarken kalelerinde iki gol gördüler. Turan hoca maçı kurtarmak için oyuncular arasında görev değişikliğine gitti. Hücum gücü yok olmuştu ve ikinci ayrıda Hüseyin Kayalılar’a forvette görev verdi. Hüseyin takımı adına iki gol attı ve hücumda iyi mücadele etti. Çetinkaya iyi olmadığı günde rakibinin hatasını affetmedi. İki farklı yenik durumdan son bölümlerde bulduğu gollerle maçı berabere tamamladı. Bu sonuçla iki tarafta sahadan üzüntüyle ayrıldı. Maçın hakemi Turgay Misk oyun içinde iki takım oyuncularının da kolay faul kazanma düşüncülerine uymayıp oyunu devam ettirdi. Doğruydu. Penaltı kararında pozisyona çok yakındı. Yardımcıları başarılıydı