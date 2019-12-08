Cihangir ray değiştirdi

Süper lig’e çıktığı 12’nci yılında mütevazılığı bir kenara koyup “ray” değiştiren Cihangir, şampiyonluk kovalayan tren raylarda hedefe doğru ilerliyor. Mağusa Türk Gücü’nden liderliği devralan Cihangir, iki haftada 12 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Geçen hafta Düzkaya’ya yedi, ligimizin güçlü takımlarından Göçmenköy’e de beş çekerek, bu hafta da liderliğini korudu.

Ligin ilk yarı liderliğini belirleyecek maç ise iki hafta sonra oynanacak Cihangir – Mağusa Türk Gücü müsabakası sonrasında belirlenecek!

Zirveye oynayan takımların korkulu rüyası olan Göçmenköy, sergilediği oyunuyla lideri zorlandı ama çok kolay gol yiyerek Cihangir adına zor olan maçı kolaya çevirdi!

Göçmenköy, anlaşılmaz bir takım oldu bol gol atıp çok gol yiyebiliyor. Bu görüntü bir takım için hayra alamet olmasa gerek, Derviş Kolcu kardeşime önerim olsun, bu takım baskılı oyunu değil, kontratak (futbolu benimsemeli sistemini ona göre düzenlemelidir. İnanıyorum ki böylesi bir oyun düzeni futbol kumaşı iyi olan Joseph ve John Okoli’nin verim düzeyini de artıracaktır…

Müsabakayı yöneten hakem triosu maçın kaderine tesir edecek hata yapmadan müsabakayı tamamlamıştır. Ancak maçın hakemi Turgay Misk, ‘usta hakem’ görüntüsünden uzaktı. 11’nci dakikada öylesine bir düdük çaldı ki kariyerine yakıştırmadım. Kendisi olayın geliştiği yerden üç metre uzaklıkta yer almasına karşın oyunu devam ettiriyor, 30 metre uzaklıktaki yardımcı hakemin uyarısıyla penaltı düdüğü çalıyor! Böylesi pozisyonlarda kendisinin çok hâkim olduğu durumda kararı ‘resen’ bizzat kendisi vermelidir. Avantaj oynattım diyorsa da penaltıdan daha avantajlı ne olabilir ki kardeşim diyesim gelir! Ayrıca top ceza sahasından uzaklaştığına göre avantaj nasıl doğar, anlaya bilmiş değilim! Turgay Misk, bu maçta otorite sorunu da yaşadı. Onların detayına şu aşamada girmek istemiyorum, sadece uyarmakla yetineceğim…

Maçın geneline baktığımızda iki takımın da defans sorunları olduğunu söylemeliyim, Beş gol atan bir takımın üç gol yemesi düşündürücü olduğuna gibi bir maçta üç gol atabilen bir takımın beş gol yemesi de düşündürücü olmalıdır diye düşünüyorum…

İzleyiciler açısından zevkli bir maç olduğu kesin. Taraflar, bizlere sekiz gol izleme imkânı verdiler. Özellikle lider Cihangir’in hücum organizasyonları güzel ve bilinçliydi.