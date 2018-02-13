Çetinkaya zoru başardı

Zirve açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen, rakibi Binatlı’yı 3-2 mağlup eden Çetinkaya hem altın değerindeki üç puanın sahibi oldu,hem de lider Yenicami ile puanlarını eşitlemeyi başardı.Yeni teknik direktörü Hasan Topaloğlu ile ilk maçına çıkan ev sahibi Binatlı ise iki farklı üstün götürdüğü maçın sonunu getiremedi ve sahadan mağlup ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara aldı.Beş golün atılıdığı,iki penaltı kararının verildiği maçta,son gülen Çetinkaya hafta içinde oynanan kupa maçınında rövanşını rakibine vermezken,özellikle son yirmi dakikadaki oyunu ile maçı koparmasını bildi.

Oyuna hızlı ve atak giren Binatlı ,rakibine oranla ilk bölümlerde oldukça istekli görüldü.Rakibini önde basan sarı-yeşilliler geliştirdikleri akınlarla etkili oldular.Nitekim bunların birisinde kazanılan penaltı atışını Bello ile gole çeviren Binatlı ,skor avantajını eline geçirmeyi başardı.İlk yarıda etkili görülen ev sahibi ekip ,bulduğu önemli fırsatları cömertçe harcadı.Çetinkaya ise ilk yarı boyunca istediği oyunu ortaya koyamadı.Rakibi karşısında organize olamayan sarı-kırmızılılar ,ileride de bir türlü çoğalamayınca pozisyon bulmakta zorluk çekti.

İkinci yarının başlarında Burak ile ikinci golü bulan Binatlı,rakibi karşısında iki farklı üstünlüğü yakaladı.Golden hemen sonra kaleci Cenk dahil üç oyuncu değişikliğine giden ve İbrahim Çıdamlı ile Esin’i oyuna dahil eden Çetinkaya teknik patronu Turan Altay,takımının oyununa olumlu yönde etki yaptı.Nitekim bu oyuncuların oyuna girmesi ile Çetinkaya rakip kalede daha fazla adamla görülmeye başladı.Buna rağmen Binatlı yine bulduğu fırsatları gole çevirebilseydi,maçıda koparabilirdi.Son yirmi dakikada oyuna hakim olan Çetinkaya ard arda bulduğu üç golle zoru başararak maçı kazanmasını bildi ve bu zorlu virajı kayıpsız geçmeyi başardı.Binatlı ise skor avantajını koruyamadı ve sahadan mağlup ayrılarak tarftarlarını oldukça üzdü.