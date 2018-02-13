Çetinkaya zoru başardı

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Mustafa Bahadır

Zirve açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada  2-0  geriye düşmesine rağmen, rakibi  Binatlı’yı 3-2 mağlup eden Çetinkaya  hem altın değerindeki üç puanın sahibi oldu,hem de lider  Yenicami  ile puanlarını eşitlemeyi başardı.Yeni  teknik direktörü  Hasan Topaloğlu ile ilk  maçına çıkan  ev sahibi Binatlı ise  iki farklı üstün götürdüğü maçın  sonunu  getiremedi  ve sahadan mağlup ayrılarak zirve yarışında  önemli bir yara aldı.Beş golün atılıdığı,iki  penaltı kararının verildiği  maçta,son gülen Çetinkaya hafta  içinde oynanan  kupa maçınında  rövanşını  rakibine vermezken,özellikle  son yirmi dakikadaki oyunu ile  maçı koparmasını bildi.

Oyuna  hızlı ve atak giren  Binatlı  ,rakibine oranla ilk bölümlerde oldukça  istekli görüldü.Rakibini önde basan sarı-yeşilliler  geliştirdikleri  akınlarla etkili oldular.Nitekim  bunların birisinde kazanılan penaltı atışını Bello ile gole çeviren Binatlı ,skor avantajını eline geçirmeyi başardı.İlk yarıda  etkili görülen ev sahibi ekip ,bulduğu önemli fırsatları cömertçe harcadı.Çetinkaya  ise ilk yarı  boyunca istediği oyunu ortaya koyamadı.Rakibi  karşısında organize olamayan sarı-kırmızılılar ,ileride de bir türlü çoğalamayınca  pozisyon bulmakta zorluk çekti.

İkinci yarının  başlarında Burak ile ikinci golü bulan Binatlı,rakibi karşısında  iki farklı üstünlüğü yakaladı.Golden hemen sonra kaleci Cenk dahil üç oyuncu değişikliğine giden ve İbrahim Çıdamlı ile Esin’i oyuna dahil eden Çetinkaya teknik patronu Turan Altay,takımının  oyununa olumlu yönde etki yaptı.Nitekim bu oyuncuların oyuna girmesi  ile Çetinkaya  rakip kalede daha fazla adamla görülmeye başladı.Buna rağmen  Binatlı  yine bulduğu fırsatları gole çevirebilseydi,maçıda koparabilirdi.Son yirmi dakikada  oyuna hakim olan Çetinkaya ard  arda bulduğu üç golle zoru başararak maçı kazanmasını bildi ve bu zorlu virajı kayıpsız geçmeyi başardı.Binatlı ise  skor avantajını koruyamadı ve sahadan mağlup ayrılarak tarftarlarını oldukça üzdü.