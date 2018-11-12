Cennetten gelen 3 puan

K.Kaymaklı üç puanı son dakikada sonradan oyuna dahil olan Ramadan’ın ayağından buldu ve Süper Lig’de üç puanla tanışmış oldu. Kaymaklı yine kazanamayacağım derken 90’da bulduğu gol adeta onun için cennetten gelen üç puan oldu. Bu galibiyete en fazla sevinen teknik direktör Serhat Ertürk ve kulüp başkanı Ahmet Girgen olmuştur. Çünkü kulüp çok zor durumda ve camianın büyük bir bölümü takımı terk etmiş durumda. Dün Ruso’da teknik olarak bol pas hatalı maç izledik. İki takımda da mücadelede görev alan oyuncuların kendilerine güvenleri yoktu. Kazanılan topları gelişi güzel kullanmalarından oyuncuların kendilerine güvenleri olmadığı anlaşılıyordu. Maç müddetince güvensizlik oyuna yansıdı. Sahada oyuncular o kadar basit hatalar yaptılar ki kenar yönetimleri çıldırttılar. İki takım da kazanmak için oynadı. Konuk ekip Gençler Birliği savunmada az adamla yakalanması sonucunda kalesinde golü gördü. Son dakika golü olduğu için beraberlik golünü bulmaya zaman yetmedi. Bu gol morallerini iyice bozdu. Oynanan mücadelede yenilgiyi hak etmediler. Kaymaklı kötü oynayarak kazandı. Özellikle orta sahada görev alan Celal ve Taner iyi değildiler. İkinci devre Serhat hocam Taner’i sol kanat savunma oyuncusu olarak oyuna soktu. Doğru da yaptı. Celal’ı oyundan almakta geç bile kaldı. Orta sahada hiç üretken değildiler. Kazanılan topları çok kolay rakibe teslim ettiler, adam kovalamadılar. Kenar yönetimin oyuncu değişiklikleri oyunda etkili oldu. Maçın golünü atan adam sonradan oyuna dahil olan Ramadan oldu. Kaymaklı’nın, gol sonrasında yedek kulübesindeki gol sevinci görülmeye değerdi. Maçta çok stresliydiler ancak 90’da da olsa attıkları golle kazandılar. Bu yarışta her gol önemli, Kaymaklı’ya bu gol umarım hayat verir. Takımın kazanmaya çok ihtiyacı vardı. Hakem Mehmet Sezener ve yardımcıları başarılıydı.