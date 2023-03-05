Cemal Yaşinses’in güzel futbolu ve attığı gole nazar değdi

Merit Alsancak Yeşilova-Çetinkaya karşılaşmasında güzel futbol izlendi. Karşılaşmanın 2. devresinde takımının 3. golüne imza atan ve o ana kadar performansı ile beğenilen Cemal Yaşinses talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Cemal Yaşinses’in Kani ile girdiği mücadelede yerde kalması ve ciddi şekilde sakatlanması yürekleri hoplattı. Maça devam edemese de kötü bir gelişme yaşanmaması Cemal adına sevindirici oldu.

İkili mücadelede aldığı darbe sonrası yere dengesiz düşen ve kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Cemal Yaşinses sağlıkçıların müdahalesi ile kendine geldi ancak maça devam edemedi. . olarak Cemal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir en erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. (Haber ve foto: Necati Özsoy)