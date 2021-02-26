Çeler’den Çağıner’e: Kendine Müslüman şekilde projeler talep edip, destek istedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

TDP’li vekil Çeler, Ekonomik Örgütler Platformu’nun Ankara’ya gerçekleştirmiş olduğu ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

Çeler, Platform’un içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner’i işaret ederek, ‘kendine Müslüman şekilde projeler talep ederek, destek istedi’ ifadelerini kullandı.

“Ülkedeki sistemin değişmesi için algı oluşturmaya çalışıyorlar” diyen Çeler, “Ama hatırlatmak isterim ki bu memleketi bu hale getiren hükümetin içinde olan, onları destekleyen babam mıydı? Yine seçim olduğunda yine destekleyeceksiniz. Hem yaparlar, hem şikâyet ederler. Ondan sonra memlekette bir şeylerin değişmesini bekliyorlar. Lütfen artık herkes aynaya baksın!” dedi.