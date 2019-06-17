Oğluna hem annelik hem de babalık yapan Müslüm Özkarşıyakalı, ZAYDER tarafından “Yılın Babası” ödülüne layık görüldü. Özkarşıyakalı, Babalar Günü dolayısıyla Havadis’e konuştu: “Canım evladıma feda olsun”

“HATIRLANMAK YETERLİ”: Özkarşıyakalı: Ben her iyi baba gibi, yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Ben aç kaldım ama çocuğumu aç bırakmadım. Babalar Günü’nde de evlat tarafından hatırlatmak en büyük onur benim için. Başka hiçbir beklentim yok

“DAHA BAKIMLI OLMAK İSTERDİM”: Özkarşıyakalı: Bana hiç sıra gelmedi. İnsan evladına bakarken kendine de baksın istiyor. Evladının gözünde iyi, bakımlı bir baba olarak görünsün. Yokluk çektiği şeyler için isyan ediyor. Kızamıyorum, o da haklı

“KIT KANAAT GEÇİNİYORUZ”: Özkarşıyakalı: Sabahlara kadar ateşi düşsün diye başında beklerdim. Ama hem kalp hastasıyım hem de artık yürümekte de zorlanıyorum. Bu yaşa kadar getirebildim. Kıt kanaat geçiniyoruz. Sağ olsun dernekler gıda ve ilaç yardımında bulunuyorlar

Pınar BARUT

Havadis’in “Aile Dramı” başlığıyla 2015 yılında duyurduğu Müslüm Özkarşıyakalı ve oğlu Alihan Özkarşıyakalı’nın yalnız ve zor hayat hikayesi yıllardır aynı şekilde devam ediyor.

Aslen Adanalı olan Müslüm Özkarşıyakalı, 1975 yılında KKTC’ye göç edip Taşkent’e yerleşmiş ve 2. evliliğini sürdürürken eşi ve diğer çocuğu kaçınca yalnız kaldılar.

Yaşadığı acılı ve buhran dolu günlerin içinde küçük çocuğuna da tek başına bakmak zorunda kalan Özkarşıyakalı, kısa bir süre sonra iflas da edince, oğlu ve kendisi için daha zor günler başlamıştı.

Önceki evliliğinden olan çocuğunu 12 yaşında kaybeden baba Özkarşıyakalı, küçük Alihan için mücadele ederek ayakta kalmış, fakat sonrasında gelişen kalp hastalığı ve maddi çıkmazlarla mücadele edemeyecek duruma gelmişti.

Müslüm Özkarşıyakalı bugün kendisine ilaç ve gıda desteğinde bulunan Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) tarafından “Yılın Babası” ödülüne layık görüldü.

“Herkes gitti, bir oğlum vardı”

Müslüm Özkarşıyakalı, ilk evliliğinden olan 12 yaşındaki evladını kaybetmesinin, 2. evliliğinde de eşi tarafından terk edilip küçük oğluyla yalnız bırakılmasının ardından yaşadığı acılı dolu günleri evladına sarılarak atlatmaya çalıştığını söyleyerek:

“Bütün bunların ardından iflas edince de herkesin ‘Müslüm Baba’ diyerek saygı duyduğu biriyken, dost dediklerimden yana yüzüm gülmedi. Kimseden alacağımı tahsil edemedim, en yakın arkadaşlarım bile selamı kesti” diyerek çektiği acıları anlattı.

“Hayatımı oğluma adadım”

Yaşadığı tüm zorlu günleri kendisini oğluna adayarak atlatıp bu günlere geldiğini anlatan acılı baba Müslüm Özkarşıyakalı, belki oğluna her istediğini alamadığını, onun istediği hayatı ona veremediğini ama bir baba olarak tüm bu olumsuzluklar içinde onun için yaşayıp, elinden geldiğini yaptığını söyledi.

Birikmiş borcunu ödeyemediği için yıllardır elektriği olmayan bir evde yaşadıklarını söyleyen Özkarşıyakalı:

“Ne yemeğin tadı var ne hayatın. Bana hiçbir zaman sıra gelmedi. İnsan istiyor, evladına baksın ama kendine de baksın. Evladının gözünde iyi ve bakımlı bir baba olarak görünsün. Ben evladıma her şeyi vermeye çalıştım ama o artık genç. İsyan ediyor yokluk çektiği şeyler için. Kızamıyorum, oda haklı” dedi.

“Sosyal yardımlar olmasa yaşayamazdık”

“Ben ne kadar kötü olursam olayım bir anne evladını bırakmaması lazımdı” diye eski eşine sitem eden Özkarşıyakalı, yaşının ve hastalıklarının ilerlemesinden dolayı artık kendine dahi yetemediğini söyledi.

Özkarşıyakalı, “Ben sabahlara kadar ateşi düşsün diye evladımın başında bekledim. Büyüttüm, bu yaşa getirdim. Ama hem kalp hastasıyım hem de artık yürümekte de zorlanıyorum. Bu kadar yapabildim ben de. Kıt kanaat geçiniyoruz şimdi. Sağ olsun dernekler gıda ve ilaç yardımında bulunuyorlar” dedi.

“Evladım beni hatırlasın, bana yeter”

“Ben her iyi babanın yapacağı şeyleri yaptım. Ben aç kaldım ama çocuğumu aç bırakmadım.

Babalar gününde de evlat tarafından hatırlatmak en büyük onur benim için. Başka hiçbir beklentim yok” diyen Özkarşıyakalı, Türkiye’den bağlanan 450 TL Yaşlılık Yardımı ve KKTC’deki Sosyal Yardım ile yaşadıklarını söyleyerek bir korkusunu da dile getirdi:

“Bana Türkiye’den 450 TL maaş bağladılar. KKTC hükümeti bunu duyunca buradaki Sosyal Yardım maaşımı kesmek istedi. Şimdilik kesmediler ama yarın ne olur bilemiyorum. Onu da keserlerse ne yaparız düşünemiyorum”

Özcömert: “Devletin daha duyarlı olması gerekiyor

Kurdukları Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ile ihtiyaçlı çocuk ve gençlerle birlikte her geçen gün sayılarının arttığını söylediği ihtiyaçlı ailelere de gıda, ilaç ve giyim yardımında bulunduklarını söyleyen dernek başkanı Rabia Özcömert, Müslüm Özarşıyakalı ve oğlunun dramını yıllardır bildiklerini ve ellerinden gelen yardımı yaptıklarını ifade ederek:

“Bir genç çocuk ve hasta ve yaşlı bir baba. Gerek beslenme gerek barınma konusunda daha sağlıklı bir ortama ihtiyaçları var. Biz gıda ve ilaç yardımında bulunuyoruz ama dernek olarak bizim de yapabileceklerimiz sınırlı ve yeterli değil. Devletin daha duyarlı olması gerekiyor. Çünkü bizim işimizde gönül işi. Bağış yapanlarla ayakta duruyoruz. Müslüm Baba bu yaşına kadar yaptığı fedakârlıklarla oğlunu büyüttü, o örnek bir baba” dedi.