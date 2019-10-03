KıbrısManşet

Bu ilk tecavüzü değil

3 Ekim 2019

Çalıştırdığı gece kulübündeki konsomatrise tecavüz eden Ayhan Aydın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

 

Evrim Kamalı

Sahibi olduğuc isimli gece kulübünde çalışan konsomatrise tecavüz eden 39 yaşındaki Ayhan Aydın mahkemeye çıkarıldı. Sabıka dosyası, tecavüz, hırsızlık, ciddi darp gibi birçok ağır suçla dolu olan Ayhan Aydın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Mustafa Dolmacı, zanlının Geçitköy’de faaliyet gösteren Golden Girl isimli gece kulübünün 12 numaralı kulüpte konsomatris olarak çalışan 24 yaşındaki P.M.’ye rızası dışında zorla oral, anal ve normal yoldan cinsel ilişki kurarak cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi.

Yapılan soruşturmada zanlının P.M’nin saçlarından tutup, cinsel organını zorla ağzına sokarak darp suçunu işlediğini de belirtti. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, 23 Eylül’de mahkemeye çıkarıldığını ve o tarihten beridir tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer ve birçok başka suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.



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Bir Yorum

  1. Daha önce hırsızlık tecavüz suçu olan gece klübü işletir…
    Ne alâ memleket ; içişleri bakanlığı müsteşar yapsın hapisten çıkınca. Gorkma yürü be pezevenk bişey olmaz sana…

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