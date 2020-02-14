BU HALK VARLOLDUKÇA HAVADİS HEP OLACAK

Havadis, bugünkü sayısıyla birlikte Kıbrıs Türk basınında on birinci yılını doldurmuş oluyor.

Aradan 11 yıl geçti ama Havadis’in ilk yayınlandığı gün kadar heyecanlı ve mutluyuz.

Ve ilk sayımızda, özelde okurlarımıza genelde Kıbrıs Türküne verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getiriyor olmamızın gururunu yaşıyoruz.

“Havadis gazetecilerin gazetesi” olacak demiştik.

Gazeteciliğin gazetecilerin işi olduğu felsefesinden hareketle sadece Kıbrıs Türkünün çıkarlarına hizmet edecek bir Havadis yaratmak istemiştik.

On birinci yılın sonunda geldiğimiz noktada Havadis, halkının yanında ve her daim onun çıkarlarını gözeten, Kıbrıs Türkünün bu topraklarda müreffeh ve özgür yaşaması için mücadele eden önemli bir mihenk taşına dönüştü.

Son dönemde, Kıbrıs Türküne ve Kıbrıs Türk medyasına yapılan saldırılar elbette ki Havadis’i de olumsuz etkiledi.

Havadis’i susturmayı deneyip de başarılı olamayanlar, bölüp parçalayarak gücünü-etkisini azaltmaya çalıştılar.

Fakat yine de emellerine ulaşamadılar.

Çünkü Kıbrıs Türkü Havadis’i sahiplendi, destekledi ve özgür gazeteciliği sürdürmesi için cesaretlendirdi.

Her türlü zorluğu bu nedenle aştık ve on birinci yılımıza ulaştık.

Bu sürede Havadis’e destek veren herkese çok çok teşekkür ederiz.

Kıbrıs Türkü var oldukça Havadis de var olmaya devam edecektir.

Saygılarımla

Başaran Düzgün

Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni