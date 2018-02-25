Bir puan kazanç değil

Yalova cezası nedeniyle Merit Alsancak Yeşiova’yı, Değirmenlik Sadık Cemil Stadında konuk etti iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı. Yeşilova’nın en önemli gol silahı Lau Lau cezası nedeniyle bu maçta yoktu. Billy Mehmet ise maçın başında sakatlanıp oyuna devam edemedi. Hücum gücü zayıflayan rakibin dezavantajını avantaja çeviremeyen Yalova 1 puana razı oldu. Bu maçta bir puan kazanç değildir. Yeşilova içinde ligde üst sıraları düşünüyorsa kazanmak mecburiyetindedir. Onlarda dün kaybetti. İki takımda sonuçtan memnun kalmadı.

Yalova maça iyi başlarken ilk dakikalarda kritik bir penaltı pozisyonu yaşandı. Hakem Ali Özer, Yeşilova savunmasında ele çarpan topa devam kararı verdi.

Yalova, rakibe ön alanda baskı uygulayıp topa sahip oldu. Orta sahada üstündüler. Arzu ve istek seviyelerinin yüksek oluşu sebebiyle rakiplerine mücadelede üstünlük kurdular ancak gol atmayı beceremediler.

İkinci devrenin hemen başında hiç beklemedikleri bir anda kalelerinde gördükleri golle mağlup duruma düştüler. Kısa zaman diliminde kazandıkları penaltıyı gole çevirdiler. Skorda dengeyi bulduktan sonra oyunda tekrar üstünlüğü ele geçirdiler. Hücumda tehlikeli oldular fakat özellikle Hasip bir pozisyonda topu boş kaleye atamadı. Ligde çok kritik maçlar oynanıyor oyuncular daha dikkatli olmalı. Eminim teknik heyet ve taraftar bu pozisyonu bunu atamayan neyi atacak der.

Yeşilova eksik olmasına rağmen dün kazanmak için sahaya çıkmıştı. Ligimizin son haftalardaki yüksek performansıyla kendinden söz ettiren Lau Lua cezası nedeniyle yoktu. Birde maçın ilk bölümünde Billy Mehmet sakatlanıp oyuna devam edemedi. Hücum güçleri zayıflamış oldu. İkinci devre oyuna dahil olan Mejdi ile golü buldular. Skorda üstünlük sağlarken kısa zaman içinde penaltıdan beraberlik gölünü kalelerinde gördüler. Golün ortasını yapan Ulaş, ceza sahası içinde rakibi Uche’ye temas etmesi penaltıya sebep oldu. Uche kendini yere çok rahat bıraktı. Ulaş girdiği mücadelede daha dikkatli olması gerekirdi. Uche takımı adına penaltıyı aldı. Yeşilova maçın sonuna kadar savunmada iyi direnç gösterdi. Mücadeleyi kaybetmedi. Maçın içinde ve sonunda tartışmalar yaşandı. Büyük olaylar yaşanmadan maç tamamlandı.

Maçı yöneten orta hakem Ali Özer maçta verdiği kararlarla iki takımında tepkisini aldı. Yalova üç puanı hakem nedeniyle kazanamadığını, Yeşilova ise kupa maçında cezalı oyuncularının oluşunu hakemin yanlış kart uygulamasına bağladı. Tüm futbol camiasını sağduyuya davet ediyorum. Unutmasınlar ki bu lig bu hakemlerimizle tamamlanacak. Maçta taraftarların hakem kararlarına şiddetli itirazları nedeniyle oyuncular da maça konsantre olamıyor. Taraftarlar, oyuncuların gereksiz kart görmelerine neden olurken futbolcular başarılı bir performans ortaya koyamıyorlar. Hakemin yardımcılarının performansları iyiydi.