BİR HABERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ:

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı’nın, dün sabah, şöyle bir açıklaması gözüme çarptı: “2016-2018 yapısal dönüşüm programı çerçevesinde yedi maddenin hepsini hayata geçirdiklerini belirten İsmet Esenyel, daha fazla ülke turizm sektörünün marka değeri ve diğer ekonomik sektörler ile olan katkısının yükseltilmesini amaçlayan bu döneminin ardından gelecek olan yeni yapısal dönüşüm programının ülkenin turizm anlamında atılım yapacağı , temelleri sağlam turizm siyaseti üzerine şekillendirilmiş bir değişim ve gelişim sürecine girileceğini belirtti.”

Bahsetmiş olduğu 7 (yedi) maddeyi “Yapısal Dönüşüm Programı” dediği belgeden buldum ( http://www.kei.gov.tr/media/1352/2016-2018-yap%C4%B1sal-doenue%C5%9Fuem-2017.pdf ).

Ülkenin Turizm Potansiyeli Daha Etkin Değerlendirilecektir.

Turizm amaçlı rezerv araziler belirlenerek, hazırlanacak mevzuat doğrultusunda rekabeti sağlayacak objektif bir ihale yöntemi ile ulusal ve uluslararası yatırımcılara duyurulması sağlanacaktır.

sağlanacaktır. Yatırım hariç turizm teşviklerinin tamamını kapsayan ve kaynakların verimli kullanımını amaçlayan yeni bir teşvik mevzuatı çıkarılacaktır.

çıkarılacaktır. Turizmin diğer sektörlere olan katkısını artıracak tedbirler alınacaktır.

tedbirler alınacaktır. Turizm faaliyetleri çeşitlendirilecektir. North Cyprus’un bir marka haline getirilebilmesi amacıyla hedef pazarlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. Gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti ile ortak çalışma yapılacaktır.

hedef pazarlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. Gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti ile ortak çalışma yapılacaktır. Serbest piyasa kuralları içerisinde turizm sektörüne daha fazla yerli girdi imkânı sağlama olanakları araştırılacaktır.

olanakları araştırılacaktır. Performans anket formu geliştirilerek yatırımcılar ile turistlere yönelik yılda ikişer defa memnuniyet anketleri yapılacak ve sonuçları Turizm Bakanlığı web sitesinde yayınlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

Program dönemi sonunda ortalama geceleme süresinin 5 güne, turizm gelirinin 1 milyar

Dolara çıkarılması.

Performans anket sonuçları düzenli olarak yayınlanacaktır.

Programda öngörülen sektörel büyüme hedeflerinin tutturulması.

7) Girne Antik Limanı Kamu-Özel işbirliğinde işletilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGESİ: İlgili mevzuatın yürürlüğe girmesi.

İşletmenin Kamu-Özel işbirliğinde çalıştırılmaya başlanması.

Benim değerlendirmem: Sadece 6’ncı maddede belirtilen ve yılda 2 kez yapılacağı söylenen yatırımcı ve turist memnuniyet anketlerinden 17 Temmuz 2017 tarihli olan bir tanesine rastladım. Başka da yapılan bir şey bulamadım. Özelleştirme gerçekleştiyse, ihalelere çıkılıyorsa, yeni mevzuat sessiz sedasız yasallaşmışsa, North Cyprus bir marka oldu da bizim haberimiz yoksa, ne mutlu size!!

“Olmuş olan” şeyleri bulan varsa, her zamanki gibi bekliyorum.

UNUTMADIK! HATIRLATTIK!

HÜKÜMET PROGRAMINDAN HER GÜN 11 VAAT YAYINLIYORUZ… TOPLAM 121 OLDU!

Acaba içerisinde tamamlanmış olan var mı? Ben bulamadım. Bulan haber versin lütfen!

BAŞBAKANLIK: Gençlerin işgücü piyasasına katılımı ve girişimciliği özel olarak desteklenecektir.

DIŞİŞLERİ: 18 yaş ve altı çocuklar başta olmak üzere ülkeye yasadışı yolla giren sığınmacı ve mültecilere “suçlu” muamelesi yapılması yerine, barınma, eğitim, sağlık, işgücü piyasalarına erişim gibi uluslararası korunma hakları devlet tarafından güvence altına alınacak ve gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR: Telif haklarının geliştirilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

MALİYE: Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörleri analiz ederek yükümlülerin vergiye uyum seviyelerini artırıcı uygulamalar ile vergiye gönüllü uyumun artırılmasında vergi kaçağını teşvik eden unsurların ortadan kaldırılması ve görsel-yazılı basında vergi bilincinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

BAYINDIRLIK ve ULAŞTIRMA: Üniversitelerin taşımacılık alanında çeşitli nedenlerle vermeye başladıkları hizmetin, bu alandan gelir elde eden insanları olumsuz etkilemeyecek bir işbirliği modelinde verilmesi sağlanacaktır.

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK: Özel sektör çalışanlarının işbaşı eğitimlerinin sağlanması için programlar hazırlanacak ve hazırlanan programlar desteklenecektir.

İÇİŞLERİ: Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırımları yapabilmeleri için ortak gelir havuzu yaratılacaktır. Bu havuzun finansmanı; limanlar ve gelir sağlayan diğer ortak değerlerden elde edilen gelirlerden sağlanacak ve tüm belediyelerimiz fondan adil biçimde yararlandırılacaktır.

TURİZM ve ÇEVRE: CMC maden alanı rehabilitasyonu ve sonrasında yapılacak olan tüm ekonomik faaliyetler için; Lefke Belediyesi, LAÜ, bölge halkı ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılacaktır.

TARIM ve DOĞAL KAYNAKLAR: Tarımsal arazilerin ve tarıma elverişli toprakların korunmasına ilişkin mevzuat gecikmesiz olarak hayata geçirilecektir.

SAĞLIK: Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite kontrol ve standardizasyonun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

EKONOMİ ve ENERJİ: Sanayi Bölgeleri ilgili paydaşlarla da görüşülerek rehabilite edilecektir.