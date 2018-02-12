Bir de Felix olsaydı!

Baf Ülkü Yurdu, lider Yenicami’den bir puan alırken bu sonuç zirve yarışı içinde olan takımların iştihanı kabarttı.

Çarşamba gecesi Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda DTB ile 120 dakika mücadeleye giren ve penaltı atışları sonunda çeyrek finale yükselen Yenicami, dün kendi sahasında Baf ülkü Yurdu karşısında yorgun savaşçı gibiydi.

Siyah beyazlılar Ülkü Yurdu’ndan bir puan alırken 90 dakika boyunca gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Ve Lider Yenicami 6 hafta sonra rakip kaleye gol atamadı ve kendi sahasında bir puan çıkarabildi.

Siyah beyazlıların her gelişi güzel atağı, Baf kalecisi Erdoğan ve defansın bel kemiği Lawal karşısında eriyip gitti.

Lawal, Yenicami’nin gol ayaklarına maç boyunca göz açtırmadı. Gerek yerden gerekse havadan gelen tüm topları almayı başardı. Ve John’ların 90 dakika boyunca topla buluşmasını engelledi. Yenicami’nin Baf karşısında ne kanatları ne de orta sahada fazla etkili olamadığı maçta Ünal biraz gayretli göründü. Ünal dışında da topla buluşup rakip takım ceza sahası içine pas taşıyan yok gibiydi. Nitekim Kartallar, 62. dakikada Ünal’ın ceza sahası içinde rakip tarafından düşürülmesi pozisyonun yaratığı tartışmalı penaltı dışında çok da pozisyon bulamadı.

Baf Ülkü Yurdu’nun golcü futbolcusu Felix’in oynamaması Yenicami adına bir şanstı. Gelişen korna ataklarda Baf Ülkü Yurdu, kart cezalısı Felix’in eksikliğini önemli ölçüde hisseti. Bir de sol kanadın etkili ismi Azat’ın kart cezalısı olması nedeniyle dar kadroya sahip olan Ülkü Yurdu’nun inancı ve liderden puan koparma isteği sonunda Güzelyurt’a başkentten bir puanla döndüler.

Eğer dün Felix oynasaydı belki de Yenicami oynadığı bu futbolla bir puanı da alamayacaktı. Kartal haftalar sonra ilk kez kendi sahasında puan kaybederken, zirve yarışına da büyük bir heyecan geldi.