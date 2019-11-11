Köşe Yazarları

Binatlı nihayet güldü..!

11 Kasım 2019
Mustafa Bahadır

Mustafa BAHADIR

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde Binatlı ile Düzkaya  Güzelyurt’ta karşı karşıya geldi. Bir penaltı kaçırmasına rağmen rakibini  üç golle geçen Binatlı  sahadan galip ayrılmayı bildi  ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Düzkaya  ise  aldığı  bu yenilgi ile bu haftayı da puansız kapatarak,umutlarını  gelecek haftalara bıraktı.

Oyuna arzulu ve istekli başlayan ev sahibi  Binatlı  rakip kaleyi ilk dakikalardan itibaren zorladı. Debola ve Moses ikilisine M.Neşe ile M.Ali’de destek verince Binatlı önemli fırsatlar buldu. Nitekim bunların birisinde de M.Neşe’nin düşürülmesi ile Binatlı penaltı kazandı. Ancak atışı kullanan Debola  kaleci Ali’yi geçemeyince  sarı-yeşilliler öne geçme  fırsatını kullanamadı. Ne var ki, oyundaki üstünlüğünü  devam ettiren  ev sahibi ekip M.Neşe’nin  şık golü ile öne geçti. Golden sonra oyunda dengeyi kuran Düzkaya  Binya’nın  güzel vuruşunda direği geçemeyince  eşitlik şansını değerlendiremedi. İlk yarının uzatma anlarında Muammer’in kullandığı köşe atışında Bayram kafa ile topu filelere gönderince  Binatlı iki farklı üstünlüğü yakaladı.

İkinci yarıda  yine Binatlı’nın baskısında geçti. 62.dakikada  debola  jeneriklik  bir gol kayd ederek farkı üçe çıkardı. Bu golden sonra  Binatlı  forveti dikkatli olabilseydi  fark daha da artabilirdi. Ne var ki oyunun son bölümünde rakibinin üstüne giden Düakaya  Kone ile aradığı golü buldu.Gelen gol  deplasman ekibinde doping etkisi yaptı. Eğer  bulunan fırsatlar  golle sonuçlansaydı  maçın seyri çok daha değişik olabilirdi. Binatlı yediğ golden sonra panik yaşarken ,kalesinde de tehlikeler atlattı. Ancak  kalan dakikalarda başka gol olmayınca haftalar sonra Binatlı galip gelerek nihayet gülmeyi başardı ve taraftarlarını mutlu etti. Hakem kerem Eran ve arkadaşları başarılı bir yönetim göstererek karşılaşmayı tamamladılar.



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