Binatlı nihayet güldü..!

Mustafa BAHADIR

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde Binatlı ile Düzkaya Güzelyurt’ta karşı karşıya geldi. Bir penaltı kaçırmasına rağmen rakibini üç golle geçen Binatlı sahadan galip ayrılmayı bildi ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Düzkaya ise aldığı bu yenilgi ile bu haftayı da puansız kapatarak,umutlarını gelecek haftalara bıraktı.

Oyuna arzulu ve istekli başlayan ev sahibi Binatlı rakip kaleyi ilk dakikalardan itibaren zorladı. Debola ve Moses ikilisine M.Neşe ile M.Ali’de destek verince Binatlı önemli fırsatlar buldu. Nitekim bunların birisinde de M.Neşe’nin düşürülmesi ile Binatlı penaltı kazandı. Ancak atışı kullanan Debola kaleci Ali’yi geçemeyince sarı-yeşilliler öne geçme fırsatını kullanamadı. Ne var ki, oyundaki üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi ekip M.Neşe’nin şık golü ile öne geçti. Golden sonra oyunda dengeyi kuran Düzkaya Binya’nın güzel vuruşunda direği geçemeyince eşitlik şansını değerlendiremedi. İlk yarının uzatma anlarında Muammer’in kullandığı köşe atışında Bayram kafa ile topu filelere gönderince Binatlı iki farklı üstünlüğü yakaladı.

İkinci yarıda yine Binatlı’nın baskısında geçti. 62.dakikada debola jeneriklik bir gol kayd ederek farkı üçe çıkardı. Bu golden sonra Binatlı forveti dikkatli olabilseydi fark daha da artabilirdi. Ne var ki oyunun son bölümünde rakibinin üstüne giden Düakaya Kone ile aradığı golü buldu.Gelen gol deplasman ekibinde doping etkisi yaptı. Eğer bulunan fırsatlar golle sonuçlansaydı maçın seyri çok daha değişik olabilirdi. Binatlı yediğ golden sonra panik yaşarken ,kalesinde de tehlikeler atlattı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca haftalar sonra Binatlı galip gelerek nihayet gülmeyi başardı ve taraftarlarını mutlu etti. Hakem kerem Eran ve arkadaşları başarılı bir yönetim göstererek karşılaşmayı tamamladılar.