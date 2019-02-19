FutbolSpor

Batıda gülen ve üzülen yok

19 Şubat 2019
Mustafa Bahadır

Mustafa BAHADIR

Haftanın kapanış maçında  Güzelyurt’ta karşı karşıya gelen iki  ezeli rakibin maçında  ne gülen, ne de üzülen oldu.Gerçekten  güzel bir mücadele örneğinin verildiği  derbi maçta,karşılıklı atılan  üç golün dışında,kaçan pozisyonlarda vardı.Özellikle  maçın ikinci yarısı  oldukça heyecanlı ve tansiyonu yüksek geçti.Bir Ülkü yurdu,birBinatlı  öne geçerken,sonuçta  eşitlik bozulmadı.Sahaya gelen kalabalık seyirci kitlesi  altı gol izlerken,her iki takımda  bir puana razı oldu.

Maçın ilk bölümünde  Ülkü Yurdu  daha  atak görüldü.Ahmet  Hatay’ın  üst direkten dönen vuruşu Ülkü Yurdu adına kaçan en önemli fırsattı.Daha  sonra oyunda  dengeyi kuran Binatlı rakibinin kalesinde görülmeye başladı.Nitekim bunun sonucunda  beklediği golü buldu.Sağdan  Sertaç’ın  ortasını iyi takip eden   Santos kafa ile takımını öne geçiren golü kaydetti.Gelen gol ile oyunda tempo  arttı.Her iki takımda pozisyonlar  üretti.Ancak  golü bu kez bulan  Ülkü Yurdu oldu.Hafız’ın  pasını iyi değerlendiren Joseph  skora dengeyi getirdi.Devre  eşitlikle  sona erdi.

İkinci yarı tam bir gol düellosu  şeklinde geçti. Önce Binatlı Viktory’nin  nefis golü ile öne geçti.Bu gole Ülkü Yurdu  Erdinç ile cevap verdi.Özellikle 2-2’den  sonra maç çok heyecanlı bir hal aldı.İki  ekipte  eşitliği  bozmak için büyük çaba sarf etti.Bu kez Hafız ile Ülkü yurdu öne geçerken,Jorge Binatlı’da  eşitliği  sağlayan  isim oldu.Kalan  dakikalarda başka gol olmayınca  Batı derbisi eşitlikle sona erdi.

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