Batıda gülen ve üzülen yok

Mustafa BAHADIR

Haftanın kapanış maçında Güzelyurt’ta karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin maçında ne gülen, ne de üzülen oldu.Gerçekten güzel bir mücadele örneğinin verildiği derbi maçta,karşılıklı atılan üç golün dışında,kaçan pozisyonlarda vardı.Özellikle maçın ikinci yarısı oldukça heyecanlı ve tansiyonu yüksek geçti.Bir Ülkü yurdu,birBinatlı öne geçerken,sonuçta eşitlik bozulmadı.Sahaya gelen kalabalık seyirci kitlesi altı gol izlerken,her iki takımda bir puana razı oldu.

Maçın ilk bölümünde Ülkü Yurdu daha atak görüldü.Ahmet Hatay’ın üst direkten dönen vuruşu Ülkü Yurdu adına kaçan en önemli fırsattı.Daha sonra oyunda dengeyi kuran Binatlı rakibinin kalesinde görülmeye başladı.Nitekim bunun sonucunda beklediği golü buldu.Sağdan Sertaç’ın ortasını iyi takip eden Santos kafa ile takımını öne geçiren golü kaydetti.Gelen gol ile oyunda tempo arttı.Her iki takımda pozisyonlar üretti.Ancak golü bu kez bulan Ülkü Yurdu oldu.Hafız’ın pasını iyi değerlendiren Joseph skora dengeyi getirdi.Devre eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı tam bir gol düellosu şeklinde geçti. Önce Binatlı Viktory’nin nefis golü ile öne geçti.Bu gole Ülkü Yurdu Erdinç ile cevap verdi.Özellikle 2-2’den sonra maç çok heyecanlı bir hal aldı.İki ekipte eşitliği bozmak için büyük çaba sarf etti.Bu kez Hafız ile Ülkü yurdu öne geçerken,Jorge Binatlı’da eşitliği sağlayan isim oldu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Batı derbisi eşitlikle sona erdi.