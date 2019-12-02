Batıda gülen Lefke

Mustafa BAHADIR

Batı bölgesinin iki güzide ekibi BÜY ile Lefke Güzelyurt’ta karşı karşıya geldi. Rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Lefke, maçı iki golle kazanmasını bildi ve bu önemli karşılaşmada gülen taraf oldu. BÜY ise sahasında mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmada istediği oyunu sahaya yansıtamayınca bu haftayı da puansız kapatmak zorunda kaldı.

Oyuna her iki ekipte temkinli başladı. İlk bölümlerde daha çok bir orta alan mücadelesi izledik. Maçın ilk tehlikeli akınında Kossi bulduğu net fırsatı değerlendiremeyince ev sahibi ekip mutlak bir golü harcadı. Ardından Lefke bu kez net fırsatı bulan taraftı. Ancak kale içerisinde Kasım topa istediği gibi vuramayınca deplasman ekibi bu önemli fırsatı kullanamadı. İlerleyen dakiklarda topa daha iyi sahip olan ve oyunda daha organize olan Lefke, Kasım’ın jeneriklik golü ile öne geçen taraf oldu.Golden sonra atak oyununu sürdüren Lefke ilk yarının uzatma anlarında ikinci gole çok yaklaştı. Aziz’in güzel vuruşunda top üst direkten geri gelince Lefke farkı ikiye çıkarma şansını kullanamadı. Tabi iyi oyun ortaya koyan Lefke’de ilk yarı ardı ardına sakatlıklar yaşandı. Önce İsaac, daha sonra da onun yerine giren Kasım sakatlanınca Lefke ilk yarıda iki oyuncu değiştirme hakkını kullanmak zorunda kaldı.

İkinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başlayan BÜY bu yarıda da etkili olamadı. Sakat olan Yankı ve Hasan Sedatgil’in eksikliğini hisseden ev sahibi ekip, Lefke’nin etkili oyunu karşısında pek varlık gösteremedi. Eğer Erdoğan’ın kurtarışları olmasaydı,fark daha da artabilirdi. Lefke özellikle ikinci yarıyı baştan sona üstün götürdü. Defansta iyi kapanan ,orta alanı çabuk geçen deplasman ekibi oynadığı futbol ile maçı hak eden taraftı. Okorie sağdan getirdiği toplar ile BÜY defansının tüm dengesini bozan isimdi.Bu futbolcunun asistinde Aziz ile ikinci golü bulan Lefke kalan dakikalarda gol kaçırma yarışına girdi. BÜY defansının boşluklarından net fırsatlar bulan Lefke bunları değerlendiremeyince, farkı açma şansını kullanamadı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan gülerek ayrılan Lefke haftayı üç puanla kapamasını bildi. Dünkü maçın kazanılmasında Lefke’den öne çıkan isim Okorie olurken, defansta Aykut ve Yakup, orta alanda da Semih ve Ikaye oynadıkları futbolla galibiyette payı olan diğer isimlerdi.