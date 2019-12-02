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Batıda gülen Lefke

2 Aralık 2019
Mustafa Bahadır

Mustafa BAHADIR

 

Batı bölgesinin iki güzide ekibi  BÜY ile  Lefke  Güzelyurt’ta  karşı karşıya geldi. Rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Lefke, maçı  iki golle kazanmasını bildi ve bu  önemli karşılaşmada  gülen taraf oldu. BÜY  ise sahasında mutlak galibiyet için çıktığı  karşılaşmada istediği oyunu sahaya yansıtamayınca bu haftayı da puansız kapatmak zorunda kaldı.

Oyuna  her iki ekipte temkinli başladı. İlk  bölümlerde daha çok bir orta alan mücadelesi izledik. Maçın  ilk tehlikeli akınında Kossi  bulduğu  net fırsatı değerlendiremeyince ev sahibi ekip mutlak  bir golü harcadı. Ardından  Lefke bu kez net fırsatı bulan taraftı. Ancak kale içerisinde Kasım  topa istediği gibi vuramayınca  deplasman ekibi bu önemli fırsatı kullanamadı. İlerleyen dakiklarda topa daha iyi sahip olan ve oyunda daha  organize olan Lefke, Kasım’ın  jeneriklik  golü ile öne geçen taraf oldu.Golden sonra atak oyununu sürdüren Lefke ilk yarının  uzatma anlarında ikinci gole çok yaklaştı. Aziz’in  güzel vuruşunda top üst direkten  geri gelince Lefke  farkı ikiye çıkarma şansını  kullanamadı. Tabi iyi oyun ortaya koyan Lefke’de ilk yarı ardı ardına sakatlıklar yaşandı. Önce İsaac, daha sonra da onun yerine giren Kasım  sakatlanınca Lefke ilk yarıda iki oyuncu değiştirme hakkını kullanmak zorunda kaldı.

İkinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başlayan  BÜY  bu yarıda da etkili olamadı. Sakat olan Yankı ve Hasan Sedatgil’in  eksikliğini  hisseden ev sahibi ekip, Lefke’nin  etkili oyunu  karşısında pek varlık gösteremedi. Eğer Erdoğan’ın kurtarışları olmasaydı,fark daha da artabilirdi. Lefke özellikle ikinci yarıyı baştan sona üstün götürdü. Defansta iyi kapanan ,orta alanı çabuk geçen deplasman ekibi  oynadığı futbol ile maçı hak eden taraftı. Okorie sağdan getirdiği toplar ile BÜY  defansının tüm dengesini bozan isimdi.Bu futbolcunun asistinde Aziz ile ikinci golü bulan Lefke kalan dakikalarda gol kaçırma yarışına girdi. BÜY defansının boşluklarından net fırsatlar bulan Lefke bunları değerlendiremeyince, farkı açma şansını kullanamadı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan gülerek ayrılan Lefke  haftayı üç puanla kapamasını  bildi. Dünkü maçın kazanılmasında Lefke’den öne çıkan isim Okorie olurken, defansta  Aykut ve Yakup, orta alanda da Semih ve Ikaye oynadıkları futbolla galibiyette payı olan diğer isimlerdi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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