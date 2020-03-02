Başladığı gibi bitti

Mustafa BAHADIR

İki ekip açısından da büyük önem taşıyan maçta Baf Ülkü Yurdu ile Göçmenköy, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya geldi. Doksan dakika boyunca her iki ekibin gol çabaları sonuç vermeyince maç başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu sonuçla Baf Ülkü Yurdu ikinci yarıdaki ilk puanını alırken, Göçmenköy de hanesine bir puan yazdırmış oldu. Karşılaşma vasatın üstüne çıkmazken, her iki takım da bulduğu az sayıdaki pozisyonu değerlendiremedi.

Oyuna her iki ekipte temkinli başladı. Baf, Kossi ve Adeola ikilisi ile ileride gol ararken, Göçmenköy Keneth, Okoli ve K.Uçaner ile etkili olmaya çalıştı. İlk yarıda her iki ekip de az sayıda fırsat buldu. Oyun daha fazla bir orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Baf Kossi ile bulduğu net pozisyonu gol ile sonuçlandıramazken, Göçmenköy Keneth ve Okoli ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Devre golsüz sonuçlandı.

İkinci yarı, ilk yarıya oranla daha hızlı geçti. Ev sahibi Baf 59.dakikada gole çok yaklaştı. Adeola’nın al da at dediği topu Cevdet yakın mesafeden dışarı gönderince mutlak bir gol kaçmış oldu. Bu yarıda Göçmenköy daha fazla sağ kanadı kullanarak rakibinin kalesine yüklendi. Ancak gününde olan ve az hata ile oynayan BÜY defansı ve kaleci Erdoğan rakibe gol fırsatı tanımadı. Oyunun son bölümlerinde maça az da olsa heyecan geldi. Önce ev sahibi BÜY gole çok yaklaştı. Kosssi rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına girdi. Gole giden vuruşunu son anda defans çeldi. Uzatmanın son dakikasında ise bu kez Göçmenköy golle burun buruna geldi. Keneth’in sağdan orta şut karışımı vuruşu yan direkten geri gelince Göçmenköy öne geçme şansını kullanamadı. Maçta golsüz sona erdi.

Karşılaşma öncesi ise saygı duruşunun yapılmaması, maça gelen taraflı, tarafsız herkesin serzenişine neden oldu. Bu hafta oynanan tüm maçlarda saygı duruşu yapılırken, bu maçta yapılmaması gerçekten üzüntü verici bir durumdu.