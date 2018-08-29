Başbakan Erhürman’a önerimdir!

Başbakanımız Tufan Erhürman, hükümet olarak, ekonomik krizden çıkış için her türlü öneriye açık olduklarını söyleyip durmaktadır. Samimi olduğuna yürekten inanıyorum.

Başbakan böylesine içten ve samimiyken, içimden hiç inanasım gelmeyen, güven vermeyen, olmayan ekonominin, sessiz sedasız ve kayıp bakanı Nami ise; çok ileriye giderek ve de haddini aşarak, kendisine oy veren ama karşılığında sefilleri oynayan halkını, “facebook kahramanı” olarak isimlendirmeye hiç çekinmemekte ve tepki toplamaya devam etmektedir.

Çaresizlik içerisinde kıvranıp, halka laf yetiştirmek yerine, çareler arayıp bulmak zorundasınız.

Bakanlar Kurulu dün toplandı toplanmasına da, benim özellikle merak ettiğim bir konu vardı. Acaba, sendikaların biraz hareketlenmesine ve bu durumun yüreklerimize su serpmesine neden olan ek mesai ödenekleri konusu ne olacaktı? Merak ettiğim yönü, bu ek mesailerin parasal tutarları toplamının ne olduğuydu.

Başbakan Erhürman, toplantı sonrası bu rakamın, 4 aylık bir süre sonunda 20 milyon TL olarak düşünüldüğünü aktardı.

Devede kulak bile değil! Denizde kum!

Hiçbir sorunu çözmez. Dişin kovuğunda kalan yiyecek gibi karın doyurmaz.

Neden mi bu kadar küçümsedim?

Söylenen bu rakamın, hep düşündüğüm ve aklımdan hiç çıkaramadığım rakam karşısında, çerez parası gibi kaldığı gerçeği tokat gibi yine yüzüme çarptı da ondan!

Alın size kaynak:

D.3/2004, Yargıtay/Ceza 84/2002, Ağır Ceza Dava No 2475/02 sayılı dava dosyasını incelerseniz, batırılan Kıbrıs Kredi Bankası’nın, halkın cebinden çektiği miktar; 50 milyon Sterlin, yani bugünün değeri ile 8.1 ile çarparsak meblağ, 405 milyon TL.’ye denk gelmektedir. “Bankalar Hortumunda” batan paraların toplam miktarı, çeşitli kaynaklarda en az 200 milyon Dolar olarak verilmektedir. Dolar kuru olan 6.2 rakamı ile bu tutarı çarparsanız; 1 milyar 240 milyon TL. ettiğini rahatlıkla bulursunuz.

Nasıl para ama?

Müthiş!

Neden randevü almak için çırpınasınız ki?

Ekonomik Paket veya Yıkım Paketi de denilen “paket” içerisinde yer alan üçüncü dilim parayı almak için imzaladığınız tutar da zaten bu miktar kadar değil miydi?

KKTC Bütçesinin neredeyse %20 sinden fazlasına tekabül eden bu para nerededir? Kanatlanıp ya da buharlaşıp uçtu mu? Halkın cebine akıtıldı da kayıp mı oldu? Eridi mi?

Yüce Mahkemenin kararı bu konuda çok açık ve net bilgiler vermektedir. Bu kararı okuyanlar, paranın nerede olduğunu kolaylıkla anlayabilmektedirler.

Ceza davaları bitmiş olup, hukuk davaları bilinmez nedenlerden ötürü bir türlü açılmamıştır.

Dörtlünün üçlüsü, bu yanan ateşin külünü canlandırıp, körükleyip, üfleyip püfleyip, yeniden alevlendirip, parasını geri alıp, bu ekonomik krizi rahat rahat aşamaz atlatamaz mı?

Onun bunun, emekçinin, işçinin, memurun, dar gelirlinin cebine göz dikileceğine, hortumlanan bu paracıklar geri alınamaz mı?

Benimkisi, her “facebook kahramanı” gibi, Başbakan istedi diye yapılan, naçizane bir teklifcik idi!

Üzerine bir bardak soğuk su iç derseniz, onu da düşünürüm.