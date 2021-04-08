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Bangkok’ta markete giren dev kertenkele korkuttu

8 Nisan 2021
Bangkok'ta dev kertenkele





Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir markete Monitör cinsi dev bir kertenkele girdi. Raflara tırmanan kertenkele kurtarma ekiplerince dışarı çıkarıldı.





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8 Nisan 2021


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